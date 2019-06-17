自己的個資自己賣！國發會擬推「個資資產化」

2019-06-17 21:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



國發會主委陳美伶17日透露，面對數位資訊經濟時代來臨，政府研擬將「個資資產化」，未來業者向民眾索取個資時，除了知情同意書之外，可能還需支付費用，政府也可能會向數據資料公司課徵稅收。

陳美伶6月初率團出訪歐盟，展開第一屆台歐盟數位經濟對話，交流雙方的總體數位政策，並針對歐盟進行通用資料保護規範（GDPR）的適足性認定，回應八項技術性討論。

台灣在個資保護的權利意識上不夠敏感，陳美伶表示，歐盟提到，希望台灣在個資取得的部分，除了「資訊告知」之外，還要確保「理解同意」；同時，許多國家正在研議將資料「有價認定」，個資將被視為個人的資產，不但他人取得要付費，甚至政府還要向業者課稅，而台灣政府也打算朝此方向邁進。

資料經濟時代正在降臨，已經可以預見資料的價值，但陳美伶說，目前的統計數據業者幾乎是「無本生意」，大量的吸取資料利用分析的新經濟型態，卻不用支付成本；未來，若一間大數據公司要蒐集民眾的健康資料，包括每天的運動狀況細節等，民眾或許可以透過對價的方式賣出提供。

不過，陳美伶也指出，個資資產化在技術上仍存在相當多的問題，連德國總理梅克爾都曾提出技術上難解的疑慮，當業者擁有這麼龐大的個資時，政府該如何去課稅，而民眾又該如何有價化自己的個資，目前都尚無解答，後續各國也會在G20會議上討論此議題。

另外，在台灣GDPR的適足性認定部分，陳美伶表示，歐盟3月回應台灣的台灣的自我評估報告時，提出18項問題，本次國發會赴歐回應了其中八個議題，說明台灣法規機制的運作情況，如何能確保個資的保護，至於另外十項，則將在秋季以視訊會議方式討論。