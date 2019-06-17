台商回台投資方案2.0出爐：補助分3級、年限縮至5年

2019-06-17 20:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



「歡迎台商回台行動投資方案」推出後反應熱烈，原匡列的補助手續費預算200億元預算已用罄。行政院長蘇貞昌日前指示擴大實施該方案，納入根留台灣企業，國發基金管理委員會17日開會通過2.0方案有兩大修正，包含依貸款額度將補助分為3級，從原先最高1.5%調降至0.5%至0.1%，貸款年限也自10年縮短為5年，7月起實施。

「歡迎台商回台行動投資方案」自今年起實施，推出專案貸款，由國發基金補助銀行委辦手續費1.5%，補助總額度為200億元。至今投資金額3,750餘億元，突破原全年投資目標2,500億元，蔡英文總統將目標上調至5,000億元，經濟部更預估截至今年底，台商回台投資金額上看6,000億元。

知情人士表示，原本的台商回台方案匡列補助委辦銀行手續費預算為200億元，但因貿易戰很熱，且大陸投資環境衰退地比預料得還快，在拉力、推力影響下，敏銳的企業聽到台灣有相關優惠，便很快就回台投資，導致原估算的200億元很快就不夠用。

知情人士指出，為避免境內、境外不公平，也要釋出一些利多給留在台灣奮鬥的廠商，為此規劃新的版本，由於國內企業以中早企業為主，修改補助比例、貸款年限等。對於媒體報導方案額度估有2,000億元，知情人士表示尚無法計算，每家銀行針對不同企業的方案都有不同，還要再談。

國發會主委陳美伶表示，管理會今通過2.0版本，做出部分修正，在補助銀行委辦手續費部分，2.0版補助分為三級，目前規劃是貸款額度20億元內補助0.5%、20億元至100億元補助0.3%、100億元以上補助0.1%；貸款期限，從原本的不得超過10年調整為5年。

陳美伶說，觀察台商回台方案實施情況，大部分回來的都是議價能力較高的大企業，為考量政策公平性，因此做出2.0版的修正。對於額度是否加碼為2,000億元，將由經濟部評估市場需求後提出建議，並由行政院核定。

陳美伶表示，據她了解，經濟部正在規劃「根留台灣大企業」、「根留台灣中小企業」兩種方案，內容也將包含融資優惠，方案的財源也會由經濟部籌措，若行政院決定，國發基金也會配合。