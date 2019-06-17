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長榮20日勞資協商將開放直播 范雲任協同主持人

2019-06-17 19:57經濟日報 記者江睿智╱即時報導

勞動部今（17）日下午邀集長榮航空勞資雙方，針對正式協商會議之進行方式再次溝通，勞資雙方同意，20日勞資協商會議，由勞動部政務次長劉士豪擔任主持，並由勞資雙方各自推薦之范雲教授及柯莉娟律師協同主持，並開放媒體直播。

勞資雙方後續將於6月20日（星期四）下午1時於台北凱撒飯店進行正式協商。

勞動部今日下午邀集長榮航空勞資雙方，針對正式協商會議之進行方式再次溝通，由勞動部政務次長劉士豪主持，勞資雙方充分交換意見，最後針對開放直播、主持人、協同主持人、議題協商順序等事項順利達成共識。

長榮航空勞動部范雲
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