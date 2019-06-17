Uber條款爭議 交通部：只要求車合法、人合法

2019-06-17 19:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



針對「Uber條款」爭議，交通部長林佳龍表示，他請次長王國材拍了支影片，說明交通部的立場，他們相信「沒有人會輸，Uber可以一起贏！」王國材在影片中說明，強調政府只要求兩點，第一個是「車合法」，第二個是「人合法」。

林佳龍在臉書指出，對網約車（Uber）納管的問題，這幾個月來各界有很多不同意見，他就任部長後很重視，部內同仁也有很多激烈討論，社會上有很多課題，都是從分歧走向交集，只要回到服務乘客和優化大眾運輸的出發點，一定可以找到多贏的方法。

交通部6日公布《汽車運輸業管理規則》第103條之1修正案（俗稱Uber條款），嚴禁Uber與租賃業合作但從事計程車營運之行為，將於10月初針對違法租賃業者開罰。王國材在影片中表示，交通部有兩個目標，第一是希望Uber可留在台灣，繼續提供好的服務，第二，不希望任何一個Uber駕駛因此失業。

王國材表示，政府只要求兩點，第一是車合法，第二是人合法。他以多元化計程車為例，表示未來合法Uber外觀不需改變，只有車牌從白底黑字變成白底紅字，這就是所謂「車合法」的部分，交通部已協助媒合取得牌照，且完全不增加駕駛經濟負擔；Uber駕駛只要取得「計程車駕駛人執業登記證」，就可以人合法。

王國材說，交通部和警政單位合作，從6月至9月規劃37場執業登記證考試，駕駛人能很容易取得執業登記證，未來Uber司機轉型的轉換規費將由交通部吸收，也可以節省每年牌照稅及汽燃費約新台幣1萬8,000元。

王國材表示，現在多元化計程車在費率已有鬆綁，交通部同意研議新的計費方式，包含浮動費率或協議費率，這部分在未來網約車相關平台也可以使用，也希望Uber一起努力來促成。

王國材最後表示，有人說交通部朝令夕改，事實上兩年前是希望Uber到租賃業扮演租賃業的租賃平台，但是現況事實上是比較像計程車服務的派遣平台，所以希望回到合法化。希望透過交通部協助，Uber不會消失、駕駛不會失業。