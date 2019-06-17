財政部所管財團法人 設立門檻3,000萬元

2019-06-17 17:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



《財團法人法》已於今年2月上路，財政部公告所主管財團法人設立門檻為新台幣3,000萬元，且捐助現金比率不得小於90%；此外，財產總額或年度收入總額達1億元者，必須建立內控及稽核制度，財報也必須經會計師查核簽證，自即日起生效。

財團法人法去年經立法院三讀通過，除了讓財團法人制度有完整規範可供遵循，也同時是洗錢防制重要的一環。配合法令上路，各部會也陸續制定相關規範及準則。

財政部表示，依據財團法人法第9條，未來財政部主管財團法人設立門檻為3,000萬元，以強化管理，同時降低營運風險；而為了確保財團法人有充足現金推展業務，也規定捐助現金總額比率不得低於捐助財產總額的90%。

此外依據財團法人法24條，財政部明定所管財團法人，財產總額或年度收入總額達1億元者，必須建立內部控制及稽核制度，報主管機關備查，財報也必須經會計師查核簽證。

官員表示，目前財政部主管的財團法人共兩家，不過新公告的設立門檻等規定，對修法前已設立的財團法人不會溯及既往。

除財政部外，各部會也都已依據財團法人法規定，訂定相關標準。例如衛服部就明訂所管財團法人設立門檻為3,000萬元，捐助現金比率為100%；環保署所管財團法人，設立門檻則為1500萬元，捐助現金比率則為80%。