陳劭良 接任台灣港務公司總經理

2019-06-17 17:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



台灣港務公司今(17)日舉辦卸、新任總經理交接典禮，原任總經理郭添貴調任交通部航港局局長後，新任總經理由該公司執行副總經理陳劭良升任。

陳總經理現年58歲，為國立東華大學管理學院高階經營管理碩士，歷任交通部花蓮港務局主任秘書及副局長、台灣港務公司高雄分公司總經理、台灣港務公司業務副總經理及執行副總經理。陳總經理於民國74年進花蓮港務局服務至今，已深耕港務超過35載，專業知識豐厚、實務經歷豐富，歷任港務局暨港務公司相關主管職務期間績效卓著，並具備良好的領導能力。

陳劭良表示，接任後最重要的責任與使命即為帶領台灣港務公司持續發展，並提升台灣航港產業競爭力，為此，未來將以「團隊合作、創新求進、永續成長」為三大主要經營目標，持續專注港埠核心本業發展，重視與航港業者、地方政府攜手合作機會，並持續開拓台灣港務公司多元發展契機。