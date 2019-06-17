陳劭良 接任台灣港務公司總經理
台灣港務公司今(17)日舉辦卸、新任總經理交接典禮，原任總經理郭添貴調任交通部航港局局長後，新任總經理由該公司執行副總經理陳劭良升任。
陳總經理現年58歲，為國立東華大學管理學院高階經營管理碩士，歷任交通部花蓮港務局主任秘書及副局長、台灣港務公司高雄分公司總經理、台灣港務公司業務副總經理及執行副總經理。陳總經理於民國74年進花蓮港務局服務至今，已深耕港務超過35載，專業知識豐厚、實務經歷豐富，歷任港務局暨港務公司相關主管職務期間績效卓著，並具備良好的領導能力。
陳劭良表示，接任後最重要的責任與使命即為帶領台灣港務公司持續發展，並提升台灣航港產業競爭力，為此，未來將以「團隊合作、創新求進、永續成長」為三大主要經營目標，持續專注港埠核心本業發展，重視與航港業者、地方政府攜手合作機會，並持續開拓台灣港務公司多元發展契機。
另外，因應人工智慧時代來臨，透過導入創新科技，優化運輸效率與安全，以提升台灣港群港埠作業之競爭力。最後，追求港口永續成長，除持續尋求產業發展及環境資源之長期平衡，並將更加重視港埠經驗之傳承以及人才培育，期實踐台灣港務公司永續經營，引領台灣航港產業向前邁進。
留言