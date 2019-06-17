前五月生產半導體機械出口值13.3億美元 創同期新高

2019-06-17 17:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



財政部發布最新統計通報指出，今年前五月我國生產半導體等機械出口值為13.3億美元，年增3.8%，續創同期新高，也是唯一成長的主要機械品項。財政部表示，今年全年生產半導體等機械出口總額要創新高不是沒機會，但如果美中貿易戰惡化下去，情況就沒那麼樂觀。

受到美中貿易衝突及原物料價格影響，今年5月出口金額連續七個月負成長，6月甚至有可能連八黑。不過在一片烏雲罩頂下，出口仍有好消息。

財政部指出，觀察生產半導體等機械出口情形，去年全年出口額31.3億美元，年增11.5%，出口值連續六年創新高；此外就今年前五月觀察，前五月出口額13.3億美元，也創下歷年同期新高。

財政部表示，我國生產半導體機械出口市場多集中在中國大陸及香港，近兩年約占五成，美國、日本、韓國、新加坡等國則多在一成上下。

而受到美中貿易戰影響，今年5月單月生產半導體等機械出口額雖較上年同月減少0.4億美元，年減13%，但由於1至4月該品項出口暢旺，皆呈現正成長，因此前五月仍續創新高。

展望全年，官員表示，生產半導體等機械出口值仍有機會突破，不過目前美中貿易戰情況仍不明朗，若持續惡化下去，對於我國生產半導體機械出口而言，自然就沒那麼樂觀。

不過官員也表示，即使在美中貿易戰下，台灣也不是完全沒機會。官員指出， 觀察近幾年生產半導體等機械出口市場，2017年在中國大陸積極扶植半導體產業發展下，對大陸及香港出口大增，但到了2018年反而衰退，反觀美、韓、日、星等市場，均有所成長。

官員表示，全球都在興建晶圓廠，除了大陸市場外，國際其餘市場也將會是台廠的機會，後續值得觀察。