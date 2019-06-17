大學考招制度怎樣才合適？台大說話了

2019-06-17 15:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



針對大學考招制度引發輿論熱議，台大今（17）日強調，真正的多元入學，應尊重各種入學管道並維持適當比率，達成適性揚才的目標；預計109年各入學管道的比率，也將大致維持現況。

台大發表聲明指出，大學的考招制度與國家發展關係密切，不僅涉及考生權益及各大學招生，也深刻影響台灣人才培育與未來競爭力。

近日社會針對考招制度的討論，涉及台大現況與研究，台大也為此說明，107年度繁星入學、申請入學和指考入學的比率分別為10%、46%和42%，今年108學年度繁星入學比率維持10%，申請入學的比率為47%、指考入學41%，並無顯著變動，更無申請入學比率高達55%的情況。

台大表示，去年即依教育部規定對申請入學提出「上限」為55%，此為例行的彈性行政措施，不代表台大確切的申請入學比率。預計台大對109年各入學管道的比率，將以現況為基礎，繼續維持穩定。

台大也主張，真正的多元入學，應尊重各種入學管道並維持適當比率，使具備各種能力的學生皆有機會循最有利管道入學，達成適性揚才的目標。

台大強調，大學生的學習具多樣性，包括學業、社團和社會參與等，都是大學生活多元面向的顯現，也是全人教育的目標，不宜單由學業成績或休退學比例論斷學生的表現，以及繁星、申請與指考等主要入學管道的優劣。台大鼓勵具科學精神和方法的考招研究，希望藉此能建構出符合公平正義的考招制度。