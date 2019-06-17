實價登錄2.0立院難過關？ 張金鶚：公設分離計價可先做

2019-06-17 12:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



實價登錄2.0修法提出一年至今沒有下文，行政部門把責任推給立法部門，政大教授張金鶚表示，行政院如果真想做，實價登錄2.0有不少只涉及行政命令，不涉及修法部份，現在就可動手作。

首先就是公設登錄部分。張金鶚表示，公設比偏高，付了大把錢卻買到一堆公設，是現在市場一大爭議。日前實價登錄增加只算主建物面積的淨坪計價、只算主建物和附屬建物的實坪計價，以及主建物+附屬建物+公設的單價計算，仍有爭議。

他表示，這主要是實價登錄並未明確規範必須登公設相關面積及價格所致。如果強制規定公設面積必 需按照建物謄本登錄，並如同車位般登錄價格，若未登錄完整亦無法送出登錄，那麼消費者即可知道花多少錢買公設，就可減少爭議。

張金鶚表示，賣方設定公設價格可以占房價三成、四成、五成不等，就看買方接不接受，依照學術研究市場行情，公設約佔房價三成，消費者較能接受，如此不僅增加房市資訊透明化，也尊重市場機制的訂價行為。

除了公設之外，張金鶚表示，目前在實價登錄中的資料有相當大的部分是有備註，且有各種式樣的說法， 未經嚴謹規範，也未統一說法，造成房價資料無法使用分析，大大影響大數據的應用功能，此部份也應改進。