實價登錄2.0立院難過關？ 張金鶚：公設分離計價可先做
實價登錄2.0修法提出一年至今沒有下文，行政部門把責任推給立法部門，政大教授張金鶚表示，行政院如果真想做，實價登錄2.0有不少只涉及行政命令，不涉及修法部份，現在就可動手作。
首先就是公設登錄部分。張金鶚表示，公設比偏高，付了大把錢卻買到一堆公設，是現在市場一大爭議。日前實價登錄增加只算主建物面積的淨坪計價、只算主建物和附屬建物的實坪計價，以及主建物+附屬建物+公設的單價計算，仍有爭議。
他表示，這主要是實價登錄並未明確規範必須登公設相關面積及價格所致。如果強制規定公設面積必 需按照建物謄本登錄，並如同車位般登錄價格，若未登錄完整亦無法送出登錄，那麼消費者即可知道花多少錢買公設，就可減少爭議。
張金鶚表示，賣方設定公設價格可以占房價三成、四成、五成不等，就看買方接不接受，依照學術研究市場行情，公設約佔房價三成，消費者較能接受，如此不僅增加房市資訊透明化，也尊重市場機制的訂價行為。
除了公設之外，張金鶚表示，目前在實價登錄中的資料有相當大的部分是有備註，且有各種式樣的說法， 未經嚴謹規範，也未統一說法，造成房價資料無法使用分析，大大影響大數據的應用功能，此部份也應改進。
目前停車位的登記也是缺乏規範，導致實價登錄有包括停車位價格，也有不包括停車位價格，如此混亂的房價訊息，也容易造成消費者誤判價格，政府應在實價登錄表單規範，買賣若有停車位應明確告知停車位大小及態樣， 並標明價格，不能含混不清，這些項目設計成必填項目，否則無法送出登錄。
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