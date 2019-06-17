巢運籲蔡英文： 初選已勝出 實價改革別退縮

2019-06-17 12:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



立法院於今(17)日舉行臨時會排案，巢運上午舉行「小英初選已勝出，實價改革別退縮」記者會，表示這是實價登錄修法最後機會，蔡總統應督促行政團隊與執政立院黨團於臨時會排審實價登錄2.0法案。

都市改革組織秘書長彭揚凱表示，實價改革是蔡英文2016年住宅改革三箭的第一箭，實價登錄2.0，是行政院自己提的修法版本，但去年提出至今已一年都沒有實質推動，更慘的是，現在卻要用立委版替代把重要部分都拿掉，民間團體無法接受。

今天包括台北市前副市長張金鶚、消基會房屋委員會召集人張欣民、地政士公會全聯會榮譽理事長林根旺等出席記者會。

張欣民表示，現在市場傳出將替代實價登錄2.0的立委版本，只處理了登錄責任釐清，實價登錄改革重要部分，包括門牌全都露、預售屋即時登錄，查核權提升至法律位階，起造人和建商銷售全面納入實價登錄都不見了。

他說，多數消費者只有一次購屋經驗，買房前唯一參考就是實價資料，但是現在的實價資料區段化、去識別化，很容易造成消費者誤判行情，實價資料缺乏嚴格查核，不乏虛價登錄，消費者更可能參考到虛假價格，造成買貴或買錯了。

張金鶚表示，實價登錄2.0是揭露房子交易資訊，又不是屋主資訊，說資料揭露違反隱私權，根本是騙人的；預售屋即時揭露確實對銷售不利，但是消費者才能知道賣得好不好，賣多少價格。請問政府修法是應考量民眾權益，還是站在業者立場？

張金鶚說，實價登錄2.0版是行政院提出來的，現在為了少數利益團體而自己退縮，非常不可思議，而準備排審的法案，只從地政士登錄責任著手，讓人可笑。

巢運團體表示，巢運並不反對張宏陸等18位委員版本解決地政士團體關注的登錄責任問題，但揭露至門牌、預售屋納入實價登錄兩項，攸關的是更廣大民眾的消費權益，豈能不顧。