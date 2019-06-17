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國人生育也「高齡化」 三成新生嬰兒生母超過35歲

2019-06-17 11:16經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

台灣少子化、高齡化問題愈趨嚴峻，如今就連高齡生育的趨勢也快速增長。受到國人晚婚及遲育風氣影響，去年新生嬰兒的生母年齡達35歲以上者占30.1%，十年來大增16.7個百分點。

根據內政部統計，去年國內嬰兒出生數計18.1萬人，較2017年減少7.2％。其中，女嬰8.7萬人（占48.3％），低於男嬰9.3萬人，每百位女性所當男性數的「性比例」為106.9。

根據統計，去年出生嬰兒的生母平均年齡為32歲，其中以30～34歲占36.5％最多，35歲以上占30.1％居次，相較於十年前，35歲以上者增加16.7個百分點，顯示高齡生育快速增長趨勢。

觀察去年嬰兒生母原屬國籍，包含東南亞地區、大陸港澳地區及其他地區等外國籍者為1.1萬人，較2017年略減，占6.1％，十年來減少3.5個百分點，其中大陸港澳及東南亞地區分別減少2.3及1.3個百分點。

若依生母原屬國籍及年齡交叉分析，去年本國籍30歲以上占66.9％，較外國籍高出3.2個百分點。若與十年前相較，本國籍與外國籍生母均以 35歲以上占比增加較多，分別提高16.1及22.1個百分點，生育年齡明顯遞延。

就生母生育胎次觀察，去年第一胎占逾五成，第二胎占37%，三胎以上僅占12%。

觀察各胎次的性比例，第一胎為105.4，年減1.4人，且為1987年統計起始以來最低。第二、三胎分別為108.3及109.5，則較2017年分別上升 0.1人及0.7人。由於政府於2007年公布施行人工生殖法，明文禁止選擇胚胎性別及加強稽查與宣導，以致第三胎性比例近年明顯下降。

至於第一、三胎性比例的差距在2017年最小，每百位女嬰所當男嬰數相差2人，去年則增至4.1人。

資料來源：主計總處
資料來源：主計總處
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嬰兒生育
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