以CFC配套境外資金專法 會計師：適用狀況應釐清

2019-06-17 11:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



立委提案境外資金匯回專法落日後，應同步讓受控外國公司（CFC）條款上路，作為配套。會計師表示，此配套立意良善，在給蘿蔔同時也給棒子，但必須注意CFC適用範圍，是在施行後所發生的盈餘，也就是說，過去的盈餘可能還是課不到，在考量以CFC作為專法配套時，應該要將適用狀況釐清。

立法院早在2016年7月就三讀通過CFC以及實際管理處所（PEM）兩大反避稅條款，不過當時附帶決議指出，必須在兩岸租稅協議生效等前提下才會實施，而目前兩岸租稅協議仍卡關，CFC、PEM雖已入法，卻苦無「日出」之日。

民進黨立委王榮璋於是提案在境外資金匯回專法落日後，同步啟動CFC，財政部則表示尊重立委建議，也希望CFC儘早上路，完備反避稅制度。

KPMG安侯建業稅務營運長張芷表示，配合國際反避稅潮流，CFC等制度確實有其施行的必要性，作為境外資金匯回專法的配套，也確實有「棒子」的效果。

但張芷提到，CFC的適用範圍應是在施行日期之後，假設2020年日出，則CFC就是適用在2020年後發生的盈餘，對於過去的盈餘應不溯及既往，也就是說，現在專法想鼓勵台商匯回的資金，屬於過往的盈餘，與未來適用的CFC盈餘並不相同，她建議，配套立意雖好，但適用狀況必須釐清，才能達到最好效果。