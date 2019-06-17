房地產盤勢變了 學者：失望性買盤認輸進場

2019-06-17 09:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



信義房價指數創四年新高近來引發市場討論，房產學者章定煊表示，從市場的氛圍來看，「失望性買盤」正在慢慢的認輸進場。所謂失望性買盤是這兩三年深信房價會大幅下修的購屋者，感覺目前市場行情不易下跌，而且有些建設利多實現，於是陸續開始進場。

章定煊表示，雖然他並不看好房市，但他在分析好時價指數或國泰房地產指數，都在指出一個事實，就是價格正在用很緩慢的速度往上爬，雖然就量來說，是稍嫌不足的，要形成有力量的多頭攻勢，需要更高一點的銷售率來帶動。

章定煊說，會形成這樣的一個盤勢與三件事可能有關係。

首先和總統大選有關。不少人認為總統大選不確定性會影響房市買氣，章定煊說，他盤點過檯面上潛在總統候選人，談到房價造成的問題，所開出來的藥方，都是以開外掛的方式處理，也就是社會住宅、住宅補貼、租賃宅、青年提高所得、房貸補貼等等不會直接影響房價的政策為主，至少目前為止各組總統候選人都不想以抑制房價來處理問題。

價微漲量微增的房地產讓官方的開發政策可以推動、建築與金融業得到活絡，資產族有感，無殼蝸牛不至太抗議。大家的次佳解，構成政治人物最佳解。排除掉心理不安因素，總統大選的對房地產的政治風險有限。

第二，大家認為低利率會是長期的趨勢。

去年2018大家認為台灣會隨美國升息，但是出乎意外的並沒有執行，而今年美國預期將降息的情況下，台灣隨之降息的可能性已經大增。也就是原本有升息疑慮下的民眾，開始進場。而且認為低利率會維持很長一段時間。

章定煊說，這也算是一種看衰台灣，利率是反應景氣，預期長期低利率等於預期台灣長期不景氣。過去幾年央行呼籲民眾注意利率風險的喊話，隨著央行的實際行動，變成了狼來了的效應。央行這方面喊話的已經很難讓民眾相信。

第三，捷運與快速道路路網通車，大幅擴張都會幅員。

雖然長期以來政府一直號稱要平衡城鄉差距，但是實際的作為是不斷的在都會地區投入大量的資源進行交通建設，而這些建設也在近年陸續完工，而且還不斷規劃新的路線向外擴張。很明顯的在六都，市區與都會範圍是數倍的放大中。

政府下了這樣重的投資，包括資金投入、公權力使用進行土地徵收、配合市地重劃，當然會資本化到土地與建物，會產生推升效果，如果沒產生推升效果，政府的投資不是等於丟水裏了。