許毓仁再度前進聯合國 強推科技外交

2019-06-16 16:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



國民黨籍立法委員許毓仁近日赴美參加「美國領袖人才參訪計畫」，參訪團於美東時間15日抵達聯合國總部。許毓仁表示，這是繼去年代表台灣參加區塊鏈高峰會之後，連續兩年以中華民國立法委員的身份進入聯合國總部，他也藉機向聯合國亞太資訊通信技術發展培訓中心爭取與台灣合作的機會，致力推動科技外交。

此次參訪團會晤聯合國代表的重點，聚焦如何運用數位科技與區塊鏈協助強化國際急難救援行動及創新創業，包括聯合國難民署、婦女署及聯合國人道事務協調廳均名列其中。

此外，「台灣區塊鏈大聯盟」將於今年7月正式成軍，並由國發會主委陳美伶擔任召集人，許毓仁也在會中向聯合國代表分享區塊鏈在台發展情況。

他重申「科技帶動立法，立法帶動創新」的立法精神，數位經濟崛起的浪潮是台灣經濟轉型的契機，立法必須引導創造新的產業，而非處處設限；聯合國亞太資訊通信技術發展培訓中心也承諾，在亞洲舉辦的工作坊將考慮與台灣合作。