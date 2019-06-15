台灣淨資產再創新高 蟬聯第五大淨債權國

2019-06-15 00:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ／台北報導



中央銀行昨（14）日公布去年底國際投資部位，台灣去年底對外資產高於負債，兩相互抵後，國際投資淨資產部位達1.28兆美元，年增加977.3億美元或8.3％，蟬聯全球第五大淨債權國。台灣淨資產再創歷史新高。

央行公布資料顯示，去年底全球國際淨債權國排名，依序為日本、德國、中國大陸、香港及台灣。

央行固定公布每年國際投資部位。央行解釋，國際投資部位係一國中央銀行、銀行部門、政府部門及民間部門對外持有金融資產與負債存量統計。

根據央行資料，去年底台灣對外資產總計2.05兆美元，較前一年底增加641.8億美元或3.2％，央行指出，主因保險公司國外債券投資增加。

對外負債部分，去年底總額計7,683.7億美元，年減少335.5億美元或4.2％，央行解釋，主因外資減持國內股票及所持股票價格下跌。

央行官員強調，對外資產增加，最主要是反映每年經常帳順差；對外負債減少，則是外資持有台股市值產生變化，跟外資匯入、匯出沒有太大影響。

央行官員指出，台股2017年底落在10,642點，但去年跌幅近9％，又因去年底股市不佳，部分外資匯出，影響去年底對外負債較前一年底減少335.5億美元。

央行官員強調，國內外投資結構並不相同。外資對台灣一向是股大於債，台股如果下跌，對外資影響比較大。

台灣對外過去以來都是債券大於股票，受到國外股市下滑影響較小，其中壽險業海外投資偏重債券，與其資金運用有關係。