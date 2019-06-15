促資金回台 棒子蘿蔔並用

立法院預計下周一召開臨時會，財政部長蘇建榮昨（14）日表示，海外資金匯回專法已列為重要法案，盼儘快通過；對於立委建議專法綁受控外國公司（CFC）條款上路，完備反避稅制度，蘇建榮表示會尊重委員建議，希望能配套讓CFC條款二年後上路。

我國所得稅早已參考國外反避稅制度，增訂所得稅CFC課稅制度，國內企業設在免稅天堂的關聯企業，當年度盈餘將併入母公司課稅，目前估計至少十萬家台資BVI（英屬維京）、開曼等免稅天堂的紙上公司會受影響。

為避免反避稅條款衝擊過大，立院以附帶決議方式，訂定必須以兩岸租稅協議生效等前提下才會實施，由行政院訂定正式實施日期，因此遲未上路。

但若資金匯回專法配套CFC條款二年後上路，就是明白告訴所有錢藏海外的富人或企業，若不利用資金匯回二年的租稅優惠回台，二年後就要用CFC條款課稅，等於是讓專法除了糖果也有棒子，將讓專法有如吃了大補丸，不但增加資金匯回誘因，也與國際反避稅制度接軌。

日前民進黨立委王榮璋提議在海外資金匯回專法落日後，同步啟動CFC條款在2020年上路。蘇建榮說，尊重委員意見，希望可配套讓CFC制度及早上路，在專法二年施行期滿後，就讓CFC制度日出，「解開與兩岸租稅協議的連結」。

至於另一項反避稅條款「實際管理處所」（PEM），則涉及實質總部認定問題，比較複雜，與兩岸租稅協議關連性高，因此分開脫勾，暫不處理。

反避稅法案上路三大前提中，國際版肥咖（共同申報及應行注意標準，CRS）落實稅務帳戶資訊自動交換，子法訂定及宣導等都已達成，僅兩岸租稅協議生效在政治現實下仍遙遙無期。