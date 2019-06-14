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中環10億元併購日商Verbatim 切入上游品牌

2019-06-14 19:06經濟日報 記者謝艾莉╱即時報導

光碟片廠中環（2323）今（14）日公告，董事會通過砸下10億元、取得日本 Mitsubishi Chemical Holdings Corp （日本三菱化學控股集團附屬公司）旗下全球知名儲存媒體品牌Verbatim（台灣稱威寶）的業務，交易範疇包含美國、歐洲、澳洲及香港四家子公司100%股權、及商標、專利、技術、通路等，以發展品牌及擴大產品線，擴展未來事業發展。

中環說明，擬由子公司EMC Investment Holding Ltd. 取得日本Mitsubishi Chemical Holdings Corp. （4188, TYO）旗下儲存媒體品牌Verbatim的業務，Verbatim成立於1969年，於儲存媒體領域深耕50年，為全球知名品牌及領導廠商，銷售據點遍布世界各地，其產品線包含光碟、快閃儲存媒體、硬碟、電子周邊附件等產品。其中光碟為全球市占率第一之領導品牌，並擁有多項專利及技術授權。

中環表示，藉由此投資案，中環將在儲存媒體領域成為擁有全球品牌、通路、專利及完整產品線的跨國性公司，並藉由涵蓋光碟、快閃儲存媒體、硬碟及電子周邊附件等完整產品線及堅強的研發團隊，在大數據、雲端世代來臨趨勢下，提供全方位的儲存解決方案，為中環創造新的成長動能。

雙方簽約後，將依約進行交割作業程序，預計年底前會簽約交割完成。

中環
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