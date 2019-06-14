「台灣經濟挑戰正要開始」 台綜院估今年GDP成長2.08％

2019-06-14 16:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



台灣綜合研究院14日指出，今年上半年全球工業生產成長、製造業PMI、貿易量成長等動能指標陸續探底，台灣經濟受制國內上半年高基期成長環境．以及下半年國際整體經濟不確定性加劇，壓縮全年經濟成長空間，預估今經濟成長率為2.08％，較去年12月預估的2.34％下修0.26個百分點，直言「台灣經濟面臨的問題與挑戰正要開始」。

台綜院指出，上半年國內股市雖再次攀升維持高檔，但民間耐久財消費成長表現相對疲弱，又因基期效應及未來景氣不確定因素壓抑國內整體消費成長力道，台綜院對民間消費「看法保守」，預估全年實質成長率1.98%。

民間投資方面，近期因應全球供應鏈轉變調整，上半年台商回流投資已累積相當成果，台綜院預估全年實質民間投資成長率為 4.19%，再加上公部門前瞻基礎建設計畫持續執行支撐，預估整體固定資本形成成長為5.09%。

國際貿易方面，由於國際景氣疲弱與不確定性升高，下半年外需市場表現恐將不如預期，台綜院預估全年實質商品及勞務輸出成長率為2.32%，實質商品及勞務輸入成長率為2.06%。

「台灣經濟面臨的問題與挑戰正要開始。」台綜院指出，近期國際經濟情勢瞬息萬變，美中貿易談判後續發展，左右台灣經濟前景。綜觀未來半年影響台灣經濟成長因素，還包括兩岸關係走向、台商回流實際投資成效、以及公部門投資預算執行度等，均將影響國內經濟後續表現，有待追蹤觀察。