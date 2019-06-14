親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

阿曼灣油輪爆炸案！美軍影像指控伊朗「拆彈滅證」

職業災害死亡 這個行業占全產業近半數

2019-06-14 14:28經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

根據統計，營造業職業災害發生死亡案件占全產業接近半數，由於常以層層轉包方式經營，基層勞工具有短期性、臨時性及無一定雇主等高流動性的特性，施工安全意識薄弱。為提升勞工施工安全防災知能，勞動部將於7月推行「台灣職安卡」，加強營造作業勞工施工安全教育訓練，並掌握勞工職業安全衛生相關資訊，間接促進訓練合格勞工的就業機會。

勞動部指出，營造業為高危險產業，重大職業災害中，就有高達七成以上的罹災者未接受職業安全衛生教育訓練。為避免此類勞工職能訓練不足又置身於高風險的作業環境中，勞動部職安署特別編訂統一教材，由各勞動檢查機構培訓合格授課講師，營造作業勞工如受訓滿六小時課程，經線上測驗合格，即發給「台灣職安卡」。

只要取得該卡，證明已經一般職業安全衛生教育訓練合格，並可受僱於全國營造工地作業，無需再重複接受相同訓練，且為減少需同時隨身攜帶多種卡片的不便，該卡將以虛擬卡方式發行，勞工擁有個人受訓資訊紀錄，可永久保存及使用。

此外，勞動部將整合現行已通行的台北市職安卡及台中市工安卡等相關資訊，以強化簡政便民措施，減少事業單位負擔及提升勞工就業機會，勞工及雇主亦可藉由職安卡資料管理系統查詢，確認勞工教育訓練資格符合度，以落實營造工作場所入場管理機制。

勞動部呼籲，雇主對新僱勞工或在職勞工於變更工作前，應使其接受適於各該工作必要的一般安全衛生教育訓練，另對無一定雇主的勞工及其他受工作場所負責人指揮或監督從事勞動的人員，也應接受一般安全衛生教育訓練。

勞動部工安職災

相關新聞

「Uber條款」對話擱置 Uber總經理向交部喊話

2019-06-14 13:26

能源局：縣市節能家電補助已逾16萬台申請

2019-06-14 12:08

租船遭攻擊 中油：汽油仍有75天庫存、估損失800萬元

2019-06-14 11:27

保障陸配權益 內政部鬆綁在台居留規定

2019-06-14 10:39

台鋁閃退、停電4次 廠商訴苦業績掉1/3醞釀撤店 微風南山：不適者淘汰！

2019-06-14 09:21

名家觀點／下半年…景氣普普，股市令和

2019-06-14 02:52

SEMI串聯 離岸風電協會成軍

2019-06-14 02:44

機械公會訪經長 提三政策建言

2019-06-14 02:11

台商回流缺地…新市鎮開發前管制 鬆綁

2019-06-14 02:11

四回台投資案 通過

2019-06-14 02:11

凱基銀與企業工會簽訂團體協約

2019-06-14 01:55

因應貿易戰…經長接地氣 邀談電子業大咖

2019-06-14 00:53

新市鎮管制鬆綁 台商回流找地擴廠有解了

2019-06-14 00:46

鄧振中：推台美貿易協定 涉及因素複雜

2019-06-14 00:32

5G拚明年一月釋照 四年計畫啟動

2019-06-14 00:28

離岸風電三階開發 廠商意見分歧

2019-06-14 00:25

辜家有喜 辜仲諒長子辜昱銓娶日美混血妻

2019-06-13 22:38

中油油輪遭魚雷攻擊？專家：水雷或自殺艇可能性高

2019-06-13 22:15

大兒子520娶回美嬌娘 辜仲諒當公公後談吐變了

2019-06-13 21:12

中油承租油輪遭攻擊 台塑化：隨時可急援內需

2019-06-13 20:46

沃旭：沒有離岸風電 台灣將缺電

2019-06-13 19:56

油輪在阿曼灣遇襲 中油展開後續產銷規劃

2019-06-13 18:03

中油裝載7.5萬噸石油腦油輪阿曼遭襲 石油腦庫存到7月底

2019-06-13 17:25

沈榮津「接地氣」 找來林百里、童子賢談貿易戰衝擊

2019-06-13 16:11

興達環評第4次初審結論未納入除役與減煤 環團提異議書

2019-06-13 16:06

核二廠「挖東牆補西牆」？ 台電：並非國際首例

2019-06-13 15:45

蔡佩君示警 越南已無便宜工資了

2019-06-13 15:37

瞄準頂樓經濟 台北101觀景台改裝

2019-06-13 14:45

核二廠「挖東牆補西牆」？台電：參考國外案例

2019-06-13 14:36

貿易戰衝擊 最接地氣產業不受波及現金滿滿

2019-06-13 13:55

貿易戰升溫 柯拔希指央行狀況外台幣應貶到33元

2019-06-13 10:16

現場直擊：資本逃離中國瘋湧而入 越南成為中美衝突最大贏家

2019-06-13 08:48

學者觀點之一：台北東區商圈為何衰退與政府對策

2019-06-11 16:55

年輕人的不滿和無奈》勞保面臨破產 勞退自選法案為何14年過不了？

2019-06-05 13:42

王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進

2019-04-11 23:54

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59
看更多

熱門文章

大兒子520娶回美嬌娘 辜仲諒當公公後談吐變了

2019-06-13 21:12

中油裝載7.5萬噸石油腦油輪阿曼遭襲 石油腦庫存到7月底

2019-06-13 17:25

遠雄新莊副都心豪宅賣不出去 金管會首開罰百萬

2019-06-13 18:48

中油油輪遭魚雷攻擊？專家：水雷或自殺艇可能性高

2019-06-13 22:15

正妹房仲入行四個月 賺進第一桶金

2019-06-13 15:12

辜家有喜 辜仲諒長子辜昱銓娶日美混血妻

2019-06-13 22:38

台積電新建5奈米廠進程順利 南科一片徵才旗海

2019-06-13 15:14

繳清房貸還繼續扣火險保費 這家銀行被金管會處分

2019-06-13 18:57

買節能家電明起最高可退稅2千元 退稅程序看這邊

2019-06-14 06:00

新產承保中油受攻擊油輪 業界估保額4到5千萬美元

2019-06-13 22:22

「家電五雄」土地資產 大同最可觀 其他四家不遑多讓

2019-06-13 21:39

智擎總座換人 葉常菁遭解任

2019-06-13 19:55

沃旭：沒有離岸風電 台灣將缺電

2019-06-13 19:56

中油承租油輪遭攻擊 台塑化：隨時可急援內需

2019-06-13 20:46

台灣中油承租油船波斯灣遇襲 中油出面說明了

2019-06-13 17:26

節能家電優惠15日上路 購買半年內可申請退稅

2019-06-13 21:36

這家北投溫泉飯店 小朋友入住會玩到瘋

2019-06-14 05:38

OBU獲利爆發 前四月賺334億

2019-06-14 03:57

酒鬼們注意！噶瑪蘭威士忌酒吧開張了

2019-06-14 05:39

貨物稅條例公告 15日起買節能家電最多省2,000元

2019-06-13 14:58

家電貨物稅減免15日開跑 家電業者：助下半年買氣升溫

2019-06-13 21:29

華為NB生產喊卡 雙A鬆口氣

2019-06-14 02:11

新市鎮管制鬆綁 台商回流找地擴廠有解了

2019-06-14 00:46

油輪在阿曼灣遇襲 中油展開後續產銷規劃

2019-06-13 18:03

研調：全球晶圓代工業恐衰退近3% 10年來首見

2019-06-13 17:08

雙面太陽能模組 輸美免關稅

2019-06-14 02:44

電子業新布局…高階回台 低階遷東南亞

2019-06-14 02:11

智擎改選 總座無預警解職

2019-06-14 01:20

遠雄壽新莊豪宅滯銷 挨罰

2019-06-14 03:57

利率盤低…公司債八連發

2019-06-14 01:12

台企銀引資國發基金 14日闖關

2019-06-14 03:57

台商回流再添四家 累計投資金額逾3,750億元

2019-06-13 16:53

沈榮津「接地氣」 找來林百里、童子賢談貿易戰衝擊

2019-06-13 16:11

三類節能家電 可退貨物稅

2019-06-14 04:00

股票送人 免證交稅

2019-06-14 04:00

符合4種情形 柴油車汰舊換新最高減稅40萬元

2019-06-14 06:00

三洋電賣泰山廠地 沒過關

2019-06-14 02:11

遠雄人壽違規投資新莊不動產 金管會開罰百萬元

2019-06-13 14:44

香港反送中 富邦金董座蔡明興：留意資金匯出香港壓力

2019-06-14 10:58

缺工難題 代工廠頭大

2019-06-14 02:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top