職業災害死亡 這個行業占全產業近半數

2019-06-14 14:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



根據統計，營造業職業災害發生死亡案件占全產業接近半數，由於常以層層轉包方式經營，基層勞工具有短期性、臨時性及無一定雇主等高流動性的特性，施工安全意識薄弱。為提升勞工施工安全防災知能，勞動部將於7月推行「台灣職安卡」，加強營造作業勞工施工安全教育訓練，並掌握勞工職業安全衛生相關資訊，間接促進訓練合格勞工的就業機會。

勞動部指出，營造業為高危險產業，重大職業災害中，就有高達七成以上的罹災者未接受職業安全衛生教育訓練。為避免此類勞工職能訓練不足又置身於高風險的作業環境中，勞動部職安署特別編訂統一教材，由各勞動檢查機構培訓合格授課講師，營造作業勞工如受訓滿六小時課程，經線上測驗合格，即發給「台灣職安卡」。

只要取得該卡，證明已經一般職業安全衛生教育訓練合格，並可受僱於全國營造工地作業，無需再重複接受相同訓練，且為減少需同時隨身攜帶多種卡片的不便，該卡將以虛擬卡方式發行，勞工擁有個人受訓資訊紀錄，可永久保存及使用。

此外，勞動部將整合現行已通行的台北市職安卡及台中市工安卡等相關資訊，以強化簡政便民措施，減少事業單位負擔及提升勞工就業機會，勞工及雇主亦可藉由職安卡資料管理系統查詢，確認勞工教育訓練資格符合度，以落實營造工作場所入場管理機制。

勞動部呼籲，雇主對新僱勞工或在職勞工於變更工作前，應使其接受適於各該工作必要的一般安全衛生教育訓練，另對無一定雇主的勞工及其他受工作場所負責人指揮或監督從事勞動的人員，也應接受一般安全衛生教育訓練。