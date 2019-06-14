台灣區塊鏈大聯盟來了 國發會主委陳美伶擔任召集人

2019-06-14 14:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



國發會主委陳美伶。聯合報系資料照 分享 facebook

「台灣區塊鏈大聯盟」正式成軍，國發會今（14）日召開第二次籌備會議，與會代表共同推舉國發會主委陳美伶擔任聯盟首任召集人，會中討論聯盟規章、運作模式、組織任務，並研議參與歐盟區塊鏈組織，預定7月12日舉行聯盟成立大會，後續工作包括加強研發、人才培育以及研擬我國區塊鏈策略等。

今年2月，國發會就已展開台灣區塊鏈大聯盟的籌備工作，期間邀集國內區塊鏈相關各界代表，包括台灣金融科技協會、奧丁丁集團、AMIS帳聯網等業者，加上金管會、經濟部、科技部、教育部、台大、交大、文化大學，以及倡議的立法委員余宛如、許毓仁等產官學研專家，舉辦數場座談會及籌備會。

與會代表一致同意，有必要成立此一聯盟，做為業者、政府及學研機構的溝通平台，並且整合各界資源，暢通資訊交流，推動法規調適、國際合作、場域應用、人才培育等工作。

陳美伶特別指出，區塊鏈是當前數位經濟發展的重要趨勢，各國均十分重視其發展。日前國發會率團與歐盟「資通訊網絡暨技術總署」 共同召開第一屆「台歐盟數位經濟對話」時，歐方主動邀請我方加入「國際可信任區塊鏈應用服務協會」，該組織是做為歐洲區塊鏈業者與歐盟政府機構的對話平台，已有許多業者如保時捷、IOTA基金會等參加。

陳美伶表示，國發會現正研議參與方式，未來將促進台歐區塊鏈業者更密切合作。