親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

大烏龍！攝影師砸30萬修MacBook 最後發現根本沒壞

阿曼灣油輪爆炸案！美軍影像指控伊朗「拆彈滅證」

「Uber條款」對話擱置 Uber總經理向交部喊話

2019-06-14 13:26聯合報 記者侯俐安╱即時報導

Uber總經理吳罡。記者侯俐安／攝影
Uber總經理吳罡。記者侯俐安／攝影
分享

交通部呼籲Uber加入計程車客運服務業，成為「Uber大車隊」。對此，Uber總經理吳罡表示「Uber是科技平台」，若只限於一個車隊，與科技平台核心價值不同，並呼籲交通部儘速啟動與Uber、租賃業、代雇駕駛對話。

交通部本月6日公告俗稱「Uber條款」的汽車業運輸管理規則103-1條修正草案，10月9日將正式取締執法，Uber租賃車須提報營運計畫書審查，並採時租規定至少1小時收費，否則將可開罰9000到9萬元。

Uber今天公布民調，針對台北、新北、台中、高雄民眾進行電訪，回收有效樣本數1200分，顯示55%民眾沒聽過103-1修正案，32%聽過但不了解細節資訊，另有四分之三表示反對此修正案，僅23%受訪者支持。另問民眾對103-1條修正案與網約多元小客車支持情形，有13%表示支持103-1案，87%會選擇網路多元小客車。

吳罡表示，Uber過去幾個月來一直對103-1條草案提出異議，擔心會影響消費者權益、代雇駕駛及租賃業者的經濟機會、Ube抹殺在台灣的合法營運，及對未來新創產業的衝擊，政府仍在上周公告，「非常失望」，今天的民調也顯示錯誤的政策執行，會造成人民對政府的不滿。

針對交通部希望Uber加入計程車客運服務業，成為「Uber大車隊」，並指Uber在南韓也有納管為計程車業。Uber表示，Uber在南韓是與計程車合作，據了解科技平台的身分沒有更改，就像Uber在台灣也有與三家計程車合作。但交通部突然要求Uber加入計程車業，等於抹殺Uber作為科技平台的價值。Uber認為應透過實質對話、討論，找到立足點，留下好的價值給交通業者使用。

若主管機關仍堅持執行103-1條、Uber何時設立「停損點」？吳罡表示，還是希望能跟交通部溝通，評估實際營運模式。他指出，103-1條設定的限制、規範，還有許多內容需要交通部回答，才能了解下一步的營運模式。

Uber大車隊可能性是零嗎？吳罡表示，Uber以科技平台帶來的優點與進步，希望能跟在地合法業者合作，國外的Uber平台不是只有四輪的，已經擴展到不同的領域。他指出，現在法規對計程車限制也非常多，「若只限制於一個車隊，跟科技平台核心價值不同」。吳罡強調，仍希望以政府認同的模式合法營運。

另外，近來計程車隊不斷以優惠的價格對Uber駕駛招手，交通部也指有不少Uber司機開始準備考職業駕駛轉開計程車，是否已有流失潮，Uber表示，從平台叫車等待時間仍一樣，目前並未看見流失潮。

交通部次長王國材原約網路叫車自救會在本月6日見面，但自救會要求邀請所有利害關係人，包含代雇駕駛、小客車租賃業者、平台業者、網路叫車消費者等一起參與，並要求全程公開討論過程，交通部在當天同意直播，但自救會堅持利害關係人應到場，最後僅交通部內部召開會議。

Uber計程車

相關新聞

台灣區塊鏈大聯盟來了 國發會主委陳美伶擔任召集人

2019-06-14 14:26

能源局：縣市節能家電補助已逾16萬台申請

2019-06-14 12:08

租船遭攻擊 中油：汽油仍有75天庫存、估損失800萬元

2019-06-14 11:27

保障陸配權益 內政部鬆綁在台居留規定

2019-06-14 10:39

台鋁閃退、停電4次 廠商訴苦業績掉1/3醞釀撤店 微風南山：不適者淘汰！

2019-06-14 09:21

名家觀點／下半年…景氣普普，股市令和

2019-06-14 02:52

SEMI串聯 離岸風電協會成軍

2019-06-14 02:44

機械公會訪經長 提三政策建言

2019-06-14 02:11

台商回流缺地…新市鎮開發前管制 鬆綁

2019-06-14 02:11

四回台投資案 通過

2019-06-14 02:11

凱基銀與企業工會簽訂團體協約

2019-06-14 01:55

因應貿易戰…經長接地氣 邀談電子業大咖

2019-06-14 00:53

新市鎮管制鬆綁 台商回流找地擴廠有解了

2019-06-14 00:46

鄧振中：推台美貿易協定 涉及因素複雜

2019-06-14 00:32

5G拚明年一月釋照 四年計畫啟動

2019-06-14 00:28

離岸風電三階開發 廠商意見分歧

2019-06-14 00:25

辜家有喜 辜仲諒長子辜昱銓娶日美混血妻

2019-06-13 22:38

中油油輪遭魚雷攻擊？專家：水雷或自殺艇可能性高

2019-06-13 22:15

大兒子520娶回美嬌娘 辜仲諒當公公後談吐變了

2019-06-13 21:12

中油承租油輪遭攻擊 台塑化：隨時可急援內需

2019-06-13 20:46

沃旭：沒有離岸風電 台灣將缺電

2019-06-13 19:56

油輪在阿曼灣遇襲 中油展開後續產銷規劃

2019-06-13 18:03

中油裝載7.5萬噸石油腦油輪阿曼遭襲 石油腦庫存到7月底

2019-06-13 17:25

沈榮津「接地氣」 找來林百里、童子賢談貿易戰衝擊

2019-06-13 16:11

興達環評第4次初審結論未納入除役與減煤 環團提異議書

2019-06-13 16:06

核二廠「挖東牆補西牆」？ 台電：並非國際首例

2019-06-13 15:45

蔡佩君示警 越南已無便宜工資了

2019-06-13 15:37

瞄準頂樓經濟 台北101觀景台改裝

2019-06-13 14:45

核二廠「挖東牆補西牆」？台電：參考國外案例

2019-06-13 14:36

貿易戰衝擊 最接地氣產業不受波及現金滿滿

2019-06-13 13:55

貿易戰升溫 柯拔希指央行狀況外台幣應貶到33元

2019-06-13 10:16

現場直擊：資本逃離中國瘋湧而入 越南成為中美衝突最大贏家

2019-06-13 08:48

學者觀點之一：台北東區商圈為何衰退與政府對策

2019-06-11 16:55

年輕人的不滿和無奈》勞保面臨破產 勞退自選法案為何14年過不了？

2019-06-05 13:42

王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進

2019-04-11 23:54

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59
看更多

熱門文章

大兒子520娶回美嬌娘 辜仲諒當公公後談吐變了

2019-06-13 21:12

中油裝載7.5萬噸石油腦油輪阿曼遭襲 石油腦庫存到7月底

2019-06-13 17:25

遠雄新莊副都心豪宅賣不出去 金管會首開罰百萬

2019-06-13 18:48

中油油輪遭魚雷攻擊？專家：水雷或自殺艇可能性高

2019-06-13 22:15

正妹房仲入行四個月 賺進第一桶金

2019-06-13 15:12

辜家有喜 辜仲諒長子辜昱銓娶日美混血妻

2019-06-13 22:38

台積電新建5奈米廠進程順利 南科一片徵才旗海

2019-06-13 15:14

繳清房貸還繼續扣火險保費 這家銀行被金管會處分

2019-06-13 18:57

買節能家電明起最高可退稅2千元 退稅程序看這邊

2019-06-14 06:00

新產承保中油受攻擊油輪 業界估保額4到5千萬美元

2019-06-13 22:22

「家電五雄」土地資產 大同最可觀 其他四家不遑多讓

2019-06-13 21:39

智擎總座換人 葉常菁遭解任

2019-06-13 19:55

沃旭：沒有離岸風電 台灣將缺電

2019-06-13 19:56

中油承租油輪遭攻擊 台塑化：隨時可急援內需

2019-06-13 20:46

台灣中油承租油船波斯灣遇襲 中油出面說明了

2019-06-13 17:26

節能家電優惠15日上路 購買半年內可申請退稅

2019-06-13 21:36

這家北投溫泉飯店 小朋友入住會玩到瘋

2019-06-14 05:38

OBU獲利爆發 前四月賺334億

2019-06-14 03:57

酒鬼們注意！噶瑪蘭威士忌酒吧開張了

2019-06-14 05:39

貨物稅條例公告 15日起買節能家電最多省2,000元

2019-06-13 14:58

家電貨物稅減免15日開跑 家電業者：助下半年買氣升溫

2019-06-13 21:29

華為NB生產喊卡 雙A鬆口氣

2019-06-14 02:11

新市鎮管制鬆綁 台商回流找地擴廠有解了

2019-06-14 00:46

油輪在阿曼灣遇襲 中油展開後續產銷規劃

2019-06-13 18:03

研調：全球晶圓代工業恐衰退近3% 10年來首見

2019-06-13 17:08

雙面太陽能模組 輸美免關稅

2019-06-14 02:44

電子業新布局…高階回台 低階遷東南亞

2019-06-14 02:11

智擎改選 總座無預警解職

2019-06-14 01:20

遠雄壽新莊豪宅滯銷 挨罰

2019-06-14 03:57

利率盤低…公司債八連發

2019-06-14 01:12

台企銀引資國發基金 14日闖關

2019-06-14 03:57

台商回流再添四家 累計投資金額逾3,750億元

2019-06-13 16:53

沈榮津「接地氣」 找來林百里、童子賢談貿易戰衝擊

2019-06-13 16:11

三類節能家電 可退貨物稅

2019-06-14 04:00

股票送人 免證交稅

2019-06-14 04:00

符合4種情形 柴油車汰舊換新最高減稅40萬元

2019-06-14 06:00

三洋電賣泰山廠地 沒過關

2019-06-14 02:11

遠雄人壽違規投資新莊不動產 金管會開罰百萬元

2019-06-13 14:44

香港反送中 富邦金董座蔡明興：留意資金匯出香港壓力

2019-06-14 10:58

缺工難題 代工廠頭大

2019-06-14 02:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top