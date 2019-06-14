「Uber條款」對話擱置 Uber總經理向交部喊話

2019-06-14 13:26 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



Uber總經理吳罡。記者侯俐安／攝影 分享 facebook

交通部呼籲Uber加入計程車客運服務業，成為「Uber大車隊」。對此，Uber總經理吳罡表示「Uber是科技平台」，若只限於一個車隊，與科技平台核心價值不同，並呼籲交通部儘速啟動與Uber、租賃業、代雇駕駛對話。

交通部本月6日公告俗稱「Uber條款」的汽車業運輸管理規則103-1條修正草案，10月9日將正式取締執法，Uber租賃車須提報營運計畫書審查，並採時租規定至少1小時收費，否則將可開罰9000到9萬元。

Uber今天公布民調，針對台北、新北、台中、高雄民眾進行電訪，回收有效樣本數1200分，顯示55%民眾沒聽過103-1修正案，32%聽過但不了解細節資訊，另有四分之三表示反對此修正案，僅23%受訪者支持。另問民眾對103-1條修正案與網約多元小客車支持情形，有13%表示支持103-1案，87%會選擇網路多元小客車。

吳罡表示，Uber過去幾個月來一直對103-1條草案提出異議，擔心會影響消費者權益、代雇駕駛及租賃業者的經濟機會、Ube抹殺在台灣的合法營運，及對未來新創產業的衝擊，政府仍在上周公告，「非常失望」，今天的民調也顯示錯誤的政策執行，會造成人民對政府的不滿。

針對交通部希望Uber加入計程車客運服務業，成為「Uber大車隊」，並指Uber在南韓也有納管為計程車業。Uber表示，Uber在南韓是與計程車合作，據了解科技平台的身分沒有更改，就像Uber在台灣也有與三家計程車合作。但交通部突然要求Uber加入計程車業，等於抹殺Uber作為科技平台的價值。Uber認為應透過實質對話、討論，找到立足點，留下好的價值給交通業者使用。

若主管機關仍堅持執行103-1條、Uber何時設立「停損點」？吳罡表示，還是希望能跟交通部溝通，評估實際營運模式。他指出，103-1條設定的限制、規範，還有許多內容需要交通部回答，才能了解下一步的營運模式。

Uber大車隊可能性是零嗎？吳罡表示，Uber以科技平台帶來的優點與進步，希望能跟在地合法業者合作，國外的Uber平台不是只有四輪的，已經擴展到不同的領域。他指出，現在法規對計程車限制也非常多，「若只限制於一個車隊，跟科技平台核心價值不同」。吳罡強調，仍希望以政府認同的模式合法營運。

另外，近來計程車隊不斷以優惠的價格對Uber駕駛招手，交通部也指有不少Uber司機開始準備考職業駕駛轉開計程車，是否已有流失潮，Uber表示，從平台叫車等待時間仍一樣，目前並未看見流失潮。

交通部次長王國材原約網路叫車自救會在本月6日見面，但自救會要求邀請所有利害關係人，包含代雇駕駛、小客車租賃業者、平台業者、網路叫車消費者等一起參與，並要求全程公開討論過程，交通部在當天同意直播，但自救會堅持利害關係人應到場，最後僅交通部內部召開會議。