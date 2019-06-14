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甜心女擁7乾爹月入百萬 女記者臥底掀包養界秘辛

暹羅到泰國：「失土國恥論」煉成的國家神話？

能源局：縣市節能家電補助已逾16萬台申請

2019-06-14 12:08經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

購買經濟部核定能源效率一級或二級之節能家電可減徵貨物稅。 聯合報系資料照
購買經濟部核定能源效率一級或二級之節能家電可減徵貨物稅。 聯合報系資料照
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家電貨物稅減免最高2,000元將自明（15）日開跑，根據經濟部能源局最新統計資料顯示，今年推出的縣市節能家電補助，截至5月15日全台21縣市截止收件台數，以新北市的32,455台最多，其次則是高雄市的26,368台，排名第三的則是台北市的14,797台，全台總件數已達16萬5,643台。

能源局表示，目前包括台南市、高雄市、基隆市、新竹縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣、南投縣、花蓮縣都已截止收件，並擬研提第二期計畫，其餘縣市欲申請民眾也要把握機會儘速申請。

家電貨物稅

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