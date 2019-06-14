能源局：縣市節能家電補助已逾16萬台申請

2019-06-14 12:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



購買經濟部核定能源效率一級或二級之節能家電可減徵貨物稅。 聯合報系資料照 分享 facebook

家電貨物稅減免最高2,000元將自明（15）日開跑，根據經濟部能源局最新統計資料顯示，今年推出的縣市節能家電補助，截至5月15日全台21縣市截止收件台數，以新北市的32,455台最多，其次則是高雄市的26,368台，排名第三的則是台北市的14,797台，全台總件數已達16萬5,643台。

能源局表示，目前包括台南市、高雄市、基隆市、新竹縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣、南投縣、花蓮縣都已截止收件，並擬研提第二期計畫，其餘縣市欲申請民眾也要把握機會儘速申請。