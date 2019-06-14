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租船遭攻擊 中油：汽油仍有75天庫存、估損失800萬元

2019-06-14 11:27經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

因有兩艘油輪在阿曼灣疑似遭到攻擊而受損，此攻擊案並導致波斯灣的地緣政治緊張局勢急遽升高，其中還有一艘是中油租船，裝有7.5萬噸石油腦。對此，中油副總經理邱家守今（14）日表示，目前國內汽油還有75天庫存，石化原料則還有45天存量，因有全額保險和兵險，初估損失約新台幣800萬元。

此外，針對昨日傳出中油租船已沉船一事，邱家守今日也特別澄清指出，並沒有沉船，但確實有火燒，且目前仍在處理中。

邱家守表示，此為單一事故，因此對油價不會產生長期影響，下周汽、柴油零售價格每公升約各調漲0.2元、0.1元，是依據油價公式計算，並非受到波灣緊張局勢影響所致。

邱家守指出，13日事件發生後，國際油價盤中一度大漲4.5%，但最後漲幅則只有2%。

邱家守預估，此次單一事件對國內的石油和石化原料供應，影響不會很大，除了因為庫存足夠外，中油在必要時也會針對每個月外銷約20萬公秉的汽油，進行外銷減量，以不影響國內供應為主。

中油並預估，由於中油採購是採CFR（運貨在內的貿易條件）模式，此次在運送途中遭遇意外，相關損失應可獲得全賠。但，詳細情行還是得等保險公司確定後才會知道。

此外，中油也強調，遭攻擊的中油租船是屬外籍的，不會有針對台灣的問題。

中油指出，這艘載運CFR石油腦的貨油船是由台灣中油供應商Ocean Energy承租，貨油輪船籍為馬紹爾群島，船員均非本國國籍，以CFR條件交貨，而台灣中油為貨油的貨主，原始貨源來自ADNOC公司，6月11日已在阿拉伯聯合大公國 Ruwais港裝石油腦約7.5萬噸。

中油則是在昨（13）日下午接獲通知，Front Altair貨油船疑似遭到攻擊並起火，目前所知船上船員已棄船並全數被鄰近船（Hyundai Dubai）救走，尚無法確定攻擊者。

中油石油國際油價

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