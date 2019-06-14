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凱基銀與企業工會簽訂團體協約

2019-06-14 01:55聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

為促進勞資的和諧共榮，在行政院勞動部王厚偉司長、台北市勞動局徐玉雪副局長之見證下，凱基銀行與企業工會昨天下午舉行團體協約簽約典禮，由凱基銀行董事長魏寶生、凱基銀行企業工會理事長方姚駿，分別代表資方、勞方簽訂團體協約。不僅展現資方對工會活動之尊重，並期望強化勞資的互信及合作基礎，攜手強健該行永續經營體質，創造股東、企業與員工三贏的經營績效。

魏寶生表示，凱基銀行積極落實企業公民責任，自許成為「普惠金融的實踐者」，近年持續運用金融創新科技，幫助以往被排除在傳統金融體系之外的弱勢族群、年輕世代或新創企業，順利享有優質金融服務；同時擔任共10檔公益信託受託保管業務，期許透過自身金融核心職能，協助個人或法人落實公益理想。

實踐此一理想是有賴於全體員工上下齊心的努力，因此凱基銀行對於關懷員工的身心健康、重視員工職能發展及提供良好友善的工作環境均不遺餘力，凱基銀行員工均享有健康檢查、在線上選擇適合的金融產品業務課程進修，及已陸續執行老舊分行裝修等，都是希望能保障員工能安心工作的權益。

凱基銀行企業工會理事長方姚駿表示，工會耗費將近5年的時間，多次與資方協商討論，努力說服資方站在員工的角度思考條款，並用心舉出同業團體協約範本及相關數據，供資方參考。不僅實踐勞工權益保障，更可望塑造資方與員工共好共榮的企業文化。

凱基銀行與工會簽訂之團體協約，是以行政院勞動部、台北市政府勞動局所製訂之「團體協約參考範本」為藍圖，參考各家金融銀行同業範本為依據，經過雙方充分溝通討論，以建立員工更健康優質的職場環境為努力目標。

凱基銀行表示，相信團體協約的簽訂，將有助於該行強健永續經營體質，並凝聚同仁向心力、有效提升經營績效，讓凱基銀行未來能為員工、股東及社會創造更多價值。

凱基銀與企業工會簽訂團體協約，攜手促進勞資和諧共榮。圖／凱基銀行提供
凱基銀與企業工會簽訂團體協約，攜手促進勞資和諧共榮。圖／凱基銀行提供
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凱基銀行勞動部股東

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