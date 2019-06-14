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名家觀點／下半年…景氣普普，股市令和

2019-06-14 02:52經濟日報 記者陳美君整理

大佛普拉斯片尾曲「有無」，2017年金馬獎最佳原創電影歌曲，一直是我最喜歡的歌曲之一，歌詞的第一句話「人生無定著，世事歹按算」，描述著社會最底層「賺吃人」內心的掙扎，也可以用來描述美中貿易開戰近兩年，推特變黑特，投資人內心的無奈。

如果川普總統祭出關稅懲罰的目的，是在減少每年對中國4,000億美元的貿易逆差，歷史經驗從日本來看，就是「廣場協定」的日圓升值，人民幣要升值；從台灣來看，就是赴美採購團，中國要買大豆、牛肉、天然氣、波音飛機；如果人民幣也升了，牛肉和飛機也買了，關稅卻從10%升到25%，金額從500億美元加到2,000億美元，甚至下半年再課3,000億美元，這應該就是「修昔底德陷阱」。

美中貿易戰，不要期待它會消失，只能期待它不要惡化，貿易戰一定持續，全球景氣一定受傷，全球央行一定全力救市。在這樣的國際經濟情勢下，我國央行在6月20日的第2季理監事會議，推理應該會連續12凍，維持重貼現率在1.375%不動，甚而2019年全年都不會動，以維持市場流動性。

貿易戰對台灣GDP的衝擊，我們預估美國對中國2,000億美元加徵關稅從10%到25%，中國對美國以牙還牙，600億美元也課徵25%，對台灣GDP的影響是0.15%。最差的情況，美國再加碼對最後3,000億美元加徵25%關稅，中國將1,100億美元商品關稅提高到50%，對台灣GDP的衝擊是0.63%。

所以2019下半年的大趨勢會是「景氣普普，股市令和」，普是川普的普，令是美好，和是溫和。預估台灣下半年景氣回溫，上半年成長1.7%，下半年成長2.2%，台股上攻11,000點，因為「景氣是央行的憂鬱，資金是市場的亢奮」。

2020年，在貿易戰升級傷到全球景氣，華為禁令傷到產業供應鏈，殖利率曲線倒掛傷到投資人信心下，經濟衰退的警鐘近期不絕於耳。從理性的角度看，今年上半年Fed不升息，下半年將降息，ECB（歐洲央行）與BOJ（日本央行）都維持負利率，還有人行降準、減稅降費，資金寬鬆就是景氣向下的防腐劑，2020年發生明斯基時刻（Minsky moment）的機率不高。而從感性的角度看，如果還要連任，川普總統應該不會讓美國2020年景氣衰退，台灣的蔡總統也是，這很簡單。

最後，貿易戰帶來全球化倒退，諾曼第登陸D-Day 75周年紀念分別在Plymouth（英國普利茅斯）與St. Petersburg（俄羅斯聖彼得堡）舉行，同屬同盟國的中國與俄羅斯領袖在普利茅斯的紀念會上缺席，進一步將全球分裂成兩個陣營，對峙升高，誰能笑到最後很難說準。

正視現實，我們正處於一個波動度愈來愈高，能見度愈來愈低的世界，也由於未來景氣的高度不確定，信心不足是常態，全球央行包括台灣必然盡責，保持貨幣寬鬆。個人的判斷是如果川普總統2020年再連任，可預見的，QE將永遠都在。

（本文由永豐金控首席經濟學家黃蔭基口述）

景氣日本央行貿易戰

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