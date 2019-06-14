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新市鎮管制鬆綁 台商回流找地擴廠有解了

2019-06-14 00:46聯合報 記者翁至威／台北報導

圖為台中自動化展與塑橡膠工業展，吸引台商回台與大批採購者蒞臨參觀。 圖／聯合報系...
圖為台中自動化展與塑橡膠工業展，吸引台商回台與大批採購者蒞臨參觀。 圖／聯合報系資料照片
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為解決台商回流缺地問題，內政部昨天部務會報修法放寬新市鎮開發前使用管制，共三大重點。首先在新市鎮未實施整體開發地區，既有工廠可在毗鄰地增建臨時廠房；第二，增建面積不得超過既有的二倍，且申請以一次為限；第三，刪除樓層限制，以利工業區立體化。

在美中貿易戰影響下，不少在中國大陸設廠的產業有意將重心移回台灣，卻苦無擴廠土地。內政部表示，為迎接台商回流，昨修正「新市鎮特定區實施整體開發前區內土地及建築物使用管制辦法」，放寬新市鎮管制。

官員表示，過去新市鎮的既有工廠廠房，只能在原地作原規模使用，不得擴廠或增建。不過修法放寬後，新市鎮未實施整體開發地區，既有工廠可在毗鄰土地申請增建臨時廠房，協助既有產業重心移回台灣。

為了有效控管臨時廠房，以縮短未來實施整體開發後廠商拆遷時程，此次修法也規定，既有工廠申請增建臨時廠房的毗鄰土地面積，不得超過既有廠地總面積的二倍，並以申請一次為限。

此外，過去新市鎮實施整體開發前地區的合法工廠既有廠地，設有樓層限制，但在台商回流下已不敷所需，因此內政部也刪除廠房樓層數限制，增訂容積率，使新市鎮工業區以立體化方式增建。

內政部表示，相關修法將依法制作業程序，在近期發布施行。

為了讓回流台商有地可用，內政部除了放寬新市鎮管制，也配合行政院工業區更新立體化發展方案，修正非都市土地使用管制規則等相關辦法，使工業區法定容積最高可申請至百分之四百。

此外，內政部也在高雄新市鎮籌設產業專用區及橋頭科學園區等，提供產業新設廠房所需土地，扶植產業回台發展。

內政部台商行政院貿易戰

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