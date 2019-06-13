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8離岸風電開發商藉SEMI 成立離岸風電產業協會

2019-06-13 19:58經濟日報 記者江睿智╱即時報導

由SEMI統籌協調、串連整合8家離岸風電開發商，共同發起台灣離岸風電產業協會，今（13）日正式成立。因各家離岸風電開發商因分處在不同開發階段，利益不盡相同，因此第一屆離岸風電產業協會理事長之人選，將先由專業人士來擔任，而非由業者來擔任。

先前，蔡政府為推動2025年達到5.5GW 離岸風電開發目標，離岸風電開發在躉購費率、國產化議題上引發國內爭論；當時經濟部長沈榮津出面，希望開發商共同成立協會，對外進行溝通。最後由SEMI統籌協調，與8家離岸風電開發商共同發起成立離岸風電產業協會，將作為與政府政策對話平台，並與社會溝通平台、並推廣綠電

相關人士表示，之所以由SEMI統籌協調，主要是因為SEMI過去成功整合太陽能光電業者，並已建立與政府對話管道；惟，因各家離岸風電開發商因分處在不同開發階段，利益不盡相同，因此第一屆離岸風電產業協會理事長之人選，SEMI規畫先由專業人士來擔任，而非由業者來擔任。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，在政府的全力支持下，未來「台灣離岸風電產業協會」的主要任務與目標是整合與串連投資台灣的離岸風電業者、建立產官學研間對話交流的平台、向政府提出政策建議，並主動教育大眾與市場、推廣綠能教育及普及全民對綠電的認知水準，期望可以透過系統性、整體性的規畫，加速台灣能源轉型、早日達成能源自主的願景。

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