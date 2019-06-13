凱基銀與工會簽訂團體協約 促進勞資和諧

2019-06-13 17:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



為促進勞資的和諧共榮，凱基銀行今天在行政院勞動部司長王厚偉、台北市勞動局副局軮徐玉雪的見證下，與企業工會舉行團體協約簽約，由凱基銀行董事長魏寶生、凱基銀行企業工會理事長方姚駿，分別代表資方、勞方簽訂團體協約。

魏寶生表示，凱基銀行積極落實企業公民責任，自許成為「普惠金融的實踐者」，近年持續運用金融創新科技，幫助以往被排除在傳統金融體系之外的弱勢族群、年輕世代或新創企業，順利享有優質金融服務；同時擔任共10檔公益信託受託保管業務，期許透過自身金融核心職能，協助個人或法人落實公益理想。

魏寶生說，實踐此一理想是有賴於全體員工上下齊心的努力，因此凱基銀行對於關懷員工的身心健康、重視員工職能發展及提供良好友善的工作環境均不遺餘力，凱基銀行員工均享有健康檢查、在線上選擇適合的金融產品業務課程進修，及已陸續執行老舊分行裝修等，都是希望能保障員工能安心工作的權益。

方姚駿表示，工會耗費將近五年的時間，多次與資方協商討論，努力說服資方站在員工的角度思考條款，並用心舉出同業團體協約範本及相關數據，供資方參考。不僅實踐勞工權益保障，更可望塑造資方與員工共好共榮的企業文化。