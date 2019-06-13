台商回流再添4家 累計投資額達3,750億元

2019-06-13 17:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



經濟部投資台灣事務所今（13）日再通過4家台商回台投資案，截至目前止，已累計通過73家，累積投資逾新台幣3,750億元，預估可帶來超過34,100個本國就業人數。

經濟部今日通過誠岱機械及另外3家不具名廠商共4件投資案，總計投資金額超過新台幣64億元，共新增1,114個本國就業機會。目前仍有40多家待審。

誠岱機械為台灣第一、世界前十名起重機械設備龍頭大廠，由於美中貿易戰高關稅嚴重衝擊營運，決定將原訂中國大陸擴廠計畫移回台灣，投資5.2億元於台中大甲新建兩座廠房及智能化產線，擴大研發與生產，以增加在地就業高值化，促進產業轉型，預計可新增49個本國就業機會。

某家不具名電子零組件大廠，則因為美中貿易戰導致供應鏈重整，隨主力客戶返台以便就近供應，規畫砸下30億元將南部科學園區原有廠房擴建為智慧化工廠，增設7條銅箔基板產線，並招募227位本國專業人才。

另一家不具名電子廠則為了分散製造風險及客戶要求，擴大在台網通設備產能，於新竹科學園區擴建新廠、添購自動化機器設備、設置高階製程產線，並招募本國專業人才。

經濟部指出，某電池相關專業製造廠商，產品位居國際供應鏈關鍵零組件，為配合客戶要求調整海外布局，將部分產線移回台灣成立營運總部，投資新台幣逾6億元在台南興建新廠，招募200位本國人才。