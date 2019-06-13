離岸風電區塊開發Q3推動 競價、環評業者意見分歧

2019-06-13 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



經濟部預計今年第3季將推動離岸風電第三階段區塊開發，也找了業者來「喝咖啡」，不過開發商意見分歧，僅對區塊開發的推動時程達成共識，遴選或競價、是否環評等都還需要再討論。

經濟部規畫離岸風電第三階段區塊開發，預計2026～2030年每年釋出1ＧＷ，經濟部長沈榮津今天說，離岸風電區塊開發廠商都很有意願，預計一年可達成1ＧＷ的目標，5年5ＧＷ對廠商都很好，會先蒐集意見、再決定如何處理，找業者來主要是想聽聽開發商的意見，好作為往後執行的依據。