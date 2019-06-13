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沈榮津「接地氣」 找來林百里、童子賢談貿易戰衝擊

2019-06-13 16:11聯合報 記者張語羚╱即時報導

經濟部長沈榮津。 記者曾吉松／攝影
經濟部長沈榮津。 記者曾吉松／攝影
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經濟部沈榮津今天「接地氣」邀請廣達董事長林百里、和碩董事長童子賢到經濟部，暢談近期美中貿易戰對台灣廠商造成的影響，了解產業界的聲音，並請台北市電腦公會（TCA）協助整理產業界意見，預計未來1個月內將會有結果，經濟部也會給予必要的協助。

沈榮津今天出席經濟部業務會報之前表示，業者普遍希望高階產線必須移回台灣，低階則是有秩序的遷往東南亞國家，將會請TCA協助整理，各個會員廠商要去哪？需要多少面積土地？電力需求為何?未來再觀察哪些部分需要政府的協助。

沈榮津指出，部分台商希望提供當地國的法律、語文等服務，「我上次到印度就感受到，國家、州、省的法律都不盡相同」，因此會請投資業務處、貿易局經濟組等，訂定相關計畫，並請當地代表處協助，包含會計師事務所等。

【中央社／台北13日電】

美中貿易戰延燒，經部今天邀請電子業大咖商討戰略。企業代表傾向將高階製程移回台，而低階產線移至東南亞。經部將請投資業務處提出計畫，協助企業克服語言、法律問題。

因應美中貿易戰，經濟部今天邀請身兼台北市電腦商業同業公會理事長及和碩董事長童子賢、廣達電腦董事長林百里等企業大老，赴經濟部討論貿易戰後續因應策略。

經濟部長沈榮津接受採訪時轉述，企業代表在會中表示，傾向將高階製程移回台灣，而低階產線則是移到東南亞國家。經濟部將請台北市電腦商業同業公會針對會員舉行意向調查，包含遷廠至哪些國家、需要設廠多少土地、需要多少電力等，調查結果約一個月出爐。

針對廠商用電需求，沈榮津說，不排除「由台灣帶過去」，像是台塑重工在菲律賓有蓋電廠，「說不定我們自己把電都自己帶去比較好」。

童子賢今天受訪時指出，面對外國文化、語言及法律，大廠商有較多資源因應，但中小企業卻可能面臨求助無門。對此，沈榮津說，未來會請投資業務處、貿易局提出計畫，像是跟當地國際會計師事務合作，提供諮詢服務，協助企業克服語言、法律問題，讓台商感到窩心。

經濟部日前開首例邀請廣達電腦董事長林百里參與部務會議，今天又邀電子業大老商討貿易戰策略，沈榮津表示，行政院長蘇貞昌要求各部會要「接地氣」。透果與企業界接觸，經濟部能更了解產業界想法，掌握產業脈動。未來擬定政策、計畫時，也能符合企業需求及期待。

經濟部沈榮津東南亞
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