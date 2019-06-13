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廠商找地再添利多 內政部放寬新市鎮開發前使用管制

2019-06-13 15:58經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

為協助台商回流及產業留駐，內政部今（13）日修法，解決新市鎮既有工廠廠房僅得於原地作原規模使用，不得擴廠或增建的問題，本次放寬得於毗鄰土地申請增建臨時廠房，並得以立體化方式增建，強化產業競爭力及健全新市鎮產業發展。

內政部表示，新市鎮開發期程較長，台灣產經環境變遷，以致產業紛紛外移，如今適逢美中貿易爭端，在大陸地區設廠的產業有意回流，卻苦於無法快速覓得可供新設或擴廠土地。

內政部說明，今日通過「新市鎮特定區實施整體開發前區內土地及建築物使用管制辦法」第6條修正草案，除了在高雄新市鎮籌設產業專用區，以及科學工業園區提供產業新設廠房所需土地，承接台商回流及扶植產業發展，本次修法放寬在新市鎮未實施整體開發地區，既有工廠得於其毗鄰土地申請增建臨時廠房。

另為有效控管毗鄰土地臨時建築的發展，縮短未來實施整體開發後廠房拆遷時程，這次也參考「興辦工業人使用毗連非都市土地擴展計畫申請審查辦法」第5條規定，增訂申請增建臨時廠房的毗鄰土地面積，不得超過既有廠地總面積的二倍，並以申請一次為限。

此外，為配合行政院今年4月26日核定「工業區更新立體化發展方案」，內政部已經修正「都市計畫法臺灣省施行細則」、「非都市土地開發審議作業規範」及「非都市土地使用管制規則」，並陸續發布實施。

內政部表示，本次同時考量新市鎮特定區未實施整體開發前地區的合法工廠既有廠地，原以樓層數限制其使用強度已不敷所需，因此參考「都市計畫法台灣省施行細則」、淡海、高雄及林口新市鎮特定區所在的各直轄市施行細則內，有關工業區容積率規定，增訂容積率及刪除廠房樓層數的限制，使其得以立體化增建，符合工業區立體化發展趨勢。

內政部都市計畫台商
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