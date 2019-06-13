核二廠「挖東牆補西牆」？ 台電：並非國際首例

2019-06-13 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



核二廠傳出改建裝載池又復原，用過核燃料需移出裝載池並暫存於上燃料池「挖東牆補西牆」，增加核安風險，台電今澄清，裝載池改裝是參考國外核電廠案例，並經原能會審查通過，非國際首例，且無核安疑慮。

台電今天指出，為因應核二廠即將除役，裝載池須先復原，復原計畫也須經原能會同意方可執行，用過核燃料也才可移至上燃料池，而上燃料池原本就設計成可以存放用過核燃料，安全無虞，此為核二廠除役必經過程，將全力確保核安。

為使核二廠能在役期內順利運轉，台電表示，105年8月參考美國8座核電廠案例，向原能會提出裝載池改裝申請，該申請案並已包含後續裝載池之復原計畫，經原能會專家學者為期8個月審查，106年4月通過同意申請，台電才將裝載池改裝為用過核燃料貯存空間，並辦理地方說明會，且經原能會專家學者再次赴現場審查同意才啟用（1號機106年5月19日啟用，2號機108年1月11日啟用）；兩部機各增加440束的貯存空間，1號機可運轉至役期前9個月，2號機則可運轉至役期，兩部機屆時均將如期除役。

台電進一步說明，核二廠未來將進入除役階段，屆時自爐心移出之用過核燃料，必須在裝載池裡置入護箱，再移往乾貯設施暫存，所以裝載池須先復原。而裝載池改建後目前存放用過核燃料，必須在復原工作開始前移出至上燃料池暫放。