親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

阿翔謝忻爆婚外情 她評女生這樣做更心機

解構民調／蔡英文勝在3大關鍵族群 唯一輸在這個年齡層

核二廠「挖東牆補西牆」？ 台電：並非國際首例

2019-06-13 15:45聯合報 記者張語羚╱即時報導

核二廠傳出改建裝載池又復原，用過核燃料需移出裝載池並暫存於上燃料池「挖東牆補西牆」，增加核安風險，台電今澄清，裝載池改裝是參考國外核電廠案例，並經原能會審查通過，非國際首例，且無核安疑慮。

台電今天指出，為因應核二廠即將除役，裝載池須先復原，復原計畫也須經原能會同意方可執行，用過核燃料也才可移至上燃料池，而上燃料池原本就設計成可以存放用過核燃料，安全無虞，此為核二廠除役必經過程，將全力確保核安。

為使核二廠能在役期內順利運轉，台電表示，105年8月參考美國8座核電廠案例，向原能會提出裝載池改裝申請，該申請案並已包含後續裝載池之復原計畫，經原能會專家學者為期8個月審查，106年4月通過同意申請，台電才將裝載池改裝為用過核燃料貯存空間，並辦理地方說明會，且經原能會專家學者再次赴現場審查同意才啟用（1號機106年5月19日啟用，2號機108年1月11日啟用）；兩部機各增加440束的貯存空間，1號機可運轉至役期前9個月，2號機則可運轉至役期，兩部機屆時均將如期除役。

台電進一步說明，核二廠未來將進入除役階段，屆時自爐心移出之用過核燃料，必須在裝載池裡置入護箱，再移往乾貯設施暫存，所以裝載池須先復原。而裝載池改建後目前存放用過核燃料，必須在復原工作開始前移出至上燃料池暫放。

台電強調，復原計畫需送原能會審查同意後，才能把原本存放於裝載池的用過核燃料移至上燃料池暫放，並進行後續復原工作，該上燃料池原設計功能即是做為機組停機或大修期間存放用過核燃料之空間，用過燃料暫存於上燃料池並無安全疑慮，並沒有媒體所指的「挖東牆補西牆」。

台電表示，核二廠裝載池改裝是參考國外核電廠案例，並經原能會審查通過，非國際首例，...
台電表示，核二廠裝載池改裝是參考國外核電廠案例，並經原能會審查通過，非國際首例，且無核安疑慮。圖／台電提供
分享

原能會台電核電廠核二
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

相關新聞

核二廠「挖東牆補西牆」？台電：參考國外案例

2019-06-13 14:36

蔡佩君示警 越南已無便宜工資了

2019-06-13 15:37

瞄準頂樓經濟 台北101觀景台改裝

2019-06-13 14:45

貿易戰衝擊 最接地氣產業不受波及現金滿滿

2019-06-13 13:55

貿易戰升溫 柯拔希指央行狀況外台幣應貶到33元

2019-06-13 10:16

現場直擊：資本逃離中國瘋湧而入 越南成為中美衝突最大贏家

2019-06-13 08:48

名家觀點／建立小而有為的政府

2019-06-13 00:30

供電備戰 台電向美買燃氣機組

2019-06-12 23:57

彰工升壓站環評 下月「補考」

2019-06-12 23:51

美商務部長宣布 台生技業者投資愛達荷州

2019-06-12 23:46

訂單掉40% 機械業轟央行狀況外

2019-06-12 23:31

彰工升壓站環評 補件再審

2019-06-12 23:28

程泰營收目標 下修約15%

2019-06-12 23:23

回應柯拔希 央行：無為所欲為的能力

2019-06-12 23:21

國人赴新南向18國 刷最多的是新加坡、越南及泰國

2019-06-12 18:33

魚電共生發展受阻 台鹽綠能：400億投資可能泡湯

2019-06-12 14:32

台塑籲政府積極爭取加入CPTPP、RCEP

2019-06-12 14:31

離岸風場職災風險高 勞動部與英國簽署MOU

2019-06-12 14:23

學者觀點之一：台北東區商圈為何衰退與政府對策

2019-06-11 16:55

年輕人的不滿和無奈》勞保面臨破產 勞退自選法案為何14年過不了？

2019-06-05 13:42

王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進

2019-04-11 23:54

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59
看更多

熱門文章

訂單掉40% 機械業轟央行狀況外

2019-06-12 23:31

MLD微風南山3餐廳閃撤 每月賠500萬讓大股東急收手

2019-06-12 17:43

中國加快5G建設腳步 AI長線趨勢不變

2019-06-13 08:52

小北百貨25周年慶抽獎兼做公益 最大獎落屏東

2019-06-12 18:23

金管會推敵意併購 全金聯質疑上榜5家金控不符社會期待

2019-06-12 21:08

MLD文青餐廳閃退風暴延燒 大股東說話了......

2019-06-12 20:20

MLD文青餐廳閃退風暴延燒 大股東說話了......

2019-06-12 22:38

蔡明忠：電信「三共」 不打軍火戰

2019-06-12 23:37

爭地勤津貼遭長榮航質疑「一批人兩招牌」 企工回應了

2019-06-13 12:26

兩工會輪發難 長榮痛批「一批人馬兩塊招牌」

2019-06-12 17:34

買儲蓄險前 要想清楚這些事

2019-06-12 19:20

電商搶不走的生意 台茂購物中心斥資8,000萬要做這件事

2019-06-13 09:53

可成迎轉機 Q3營運將躍進

2019-06-12 23:34

關稅戰衝擊 緯創擬在美設廠

2019-06-13 00:50

數位金融業務 金管會盯

2019-06-12 23:45

中信卡繳稅330億 包辦三分之一

2019-06-12 23:45

大立光的威 連小黃司機都知道

2019-06-12 20:12

台新稱只買到三張紙 彰銀工會批：早就賺至少185億元

2019-06-12 16:28

大立光回應華為禁令 林恩平：我們小咖沒人理

2019-06-12 19:00

這家銀行大戶多 刷卡3億只為繳稅...

2019-06-12 22:53

代工五強 加速全球布局

2019-06-13 00:48

供電備戰 台電向美買燃氣機組

2019-06-12 23:57

和碩、英業達 跟著Google動起來

2019-06-13 00:47

金融整併如何保障員工權益 工會提3主張5建議

2019-06-12 20:15

前5月稅收創新高 證交稅衰退金額創7年新高

2019-06-13 06:07

有錢人想的不一樣…繳稅百萬大戶 不愛刷卡分期

2019-06-12 23:13

大七是否會再開？羅智先：將來所有店都會朝大型化發展

2019-06-12 16:38

兩個工會同一批人 長榮航：難以理解

2019-06-12 17:03

國人赴新南向18國 刷最多的是新加坡、越南及泰國

2019-06-12 18:33

南亞PCB、銅箔基板 出貨看旺

2019-06-12 23:38

回應柯拔希 央行：無為所欲為的能力

2019-06-12 23:21

徐旭東：美中貿易戰成持久戰 但有新的商機

2019-06-13 11:06

NVIDIA3年內擬在台培育5千名AI深度學習人才

2019-06-12 16:43

統一超 擴展複合無人店

2019-06-12 23:36

貿易戰升溫 柯拔希指央行狀況外台幣應貶到33元

2019-06-13 10:16

郭台銘與臺大癌醫鄭院長通話：抗癌捐贈決心不變

2019-06-12 18:36

林憲銘：今年電子業景氣能與去年一樣 就「阿彌陀佛」

2019-06-12 21:27

單身貴族新風潮！善用「保險」理財 完美人生不是夢

2019-06-12 17:45

羅智先….也會到全家消費

2019-06-12 23:31

北富銀 將發債31億元

2019-06-12 23:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top