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核二廠「挖東牆補西牆」？台電：參考國外案例

2019-06-13 14:36經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

外界質疑核二廠改建裝載池又復原，用過核燃料需移出裝載池並暫存於上燃料池，根本是挖東牆補西牆，增加核安風險，台電今（13）日澄清，裝載池改裝是參考國外核電廠案例，並且經過原能會審查通過，不是國際首例，也無核安疑慮。

台電說明，因應核二廠即將除役，裝載池須先復原，復原計畫亦須經原能會同意方可執行，用過核燃料也才可移至上燃料池，而上燃料池原本就設計成可以存放用過核燃料，此為核二廠除役必經過程，台電將全力確保核安。

台電表示，為使核二廠能在役期內順利運轉，台電公司2016年8月參考美國八座核電廠案例，向原能會提出裝載池改裝申請，該申請案並已包含後續裝載池復原計畫。

經過原能會專家學者為期八個月的審查，於2017年4月通過同意申請，台電公司才將裝載池改裝為用過核燃料貯存空間，並辦理地方說明會，且經原能會專家學者再次赴現場審查同意才啟用；兩部機各增加440束的貯存空間，1號機可運轉至役期前九個月，2號機則可運轉至役期，兩部機屆時均將如期除役。

台電說明，核二廠未來將進入除役階段，屆時自爐心移出的用過核燃料，必須在裝載池裡置入護箱，再移往乾貯設施暫存，因此裝載池須先復原，而裝載池改建後目前存放用過核燃料，必須在復原工作開始前移出至上燃料池暫放。

台電強調，該上燃料池原設計功能，即是做為機組停機或大修期間，存放用過核燃料的空間，用過燃料暫存於上燃料池並無安全疑慮，並非所謂的「挖東牆補西牆」。

台電也說，裝載池復原時程，需配合乾貯設施興建進度，未來進行復原作業前，台電公司將就整體復原計畫安全規範提送原能會審查，通過後才會進行後續作業。

核二廠。 本報資料照片
核二廠。 本報資料照片
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