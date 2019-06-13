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韓國瑜出席蘇內閣行政院會 蘇揆：勿稱「中華民國地區」

2019-06-13 12:42經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

高雄市長韓國瑜日前受訪談及香港「反送中」抗爭時，脫口「中華民國地區」引發爭議。行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）轉述指出，院長蘇貞昌在院會中當面提醒韓表示，請韓市長以後稱「中華民國」就稱呼「中華民國」，請不要稱為「中華民國地區」。

韓國瑜今（13）日首度出席蘇貞昌擔任院長的行政院會，Kolas表示，蘇揆在會中除特別感謝韓市長特別跑一趟院會，並一一以明確日期與金額，回應韓市長所提各項訴求，包含登革熱防疫工作與預算、興建新蓋機場的訴求以及《財政收支劃分法》議題等。

Kolas表示，針對韓市長提議在高雄市新蓋機場，蘇揆表示是否在彌陀興建機場，前政府已經多次評估不可行，若有想法，還是要考慮可否執行，他提醒韓市長，相關資料與文件都隨手可查，並提醒他擔任過兩個縣市的首長，很清楚地方政府首長為地方爭取預算的用心。

Kolas轉述表示，蘇揆在院會中也針對港「反送中」抗爭表示，他們守住台灣，因為這個國家在全世界被看重，真的是2,300萬人的福祉，都是應該要努力做的，他們守住台灣，但是看看現在全世界的焦點都在香港，看看當年中國大陸要拿回香港，承諾「一國兩制」50年不變，且尊重司法獨立等都寫在契約裡面，如今警察對著民眾開槍，幾個警察打一個已經倒地的民眾，都在國人、國際注目下歷歷在目、怵目精心。

Kolas轉述，蘇揆說，如同30年前天安門廣場，解放軍用坦克車碾過市民、碾過學生，極權國家完全沒有人權觀念，只有一個統治權，台灣守護民主自由，是幾代人的犧牲和堅持，才有自由民主的台灣，一定要守護台灣的自由民主，也為香港加油，請撐住香港的自由民主。

Kolas表示，蘇揆也呼籲大家發聲儘量發出聲音，人類社會變化中都會有亂流，都會有一時之間相當的喧囂，當年納粹也是這樣，像水晶之夜處死猶太人，猶太人之前是羅馬尼亞人、吉普賽人；今日看大陸怎麼對付香港，大家要好好想想怎麼守護台灣，所以請大家加油，作為最高行政機關，他們有這個責任守護台灣，也為香港的民主自由加油。

行政院長蘇貞昌在院會提醒高雄市長韓國瑜，不要稱中華民國為「中華民國地區」。 本報...
行政院長蘇貞昌在院會提醒高雄市長韓國瑜，不要稱中華民國為「中華民國地區」。 本報資料照片
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