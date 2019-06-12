中信反毒基金會攜手各界 導入毒品法庭觀念

2019-06-12 15:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



中國信託反毒教育基金會（簡稱中信反毒基金會）今（12）日攜手法務部、衛生福利部，連續二年舉辦「毒品法庭」國際研討會，邀請美國司法界和毒品法庭專家分享第一線的實務經驗提供國內相關單位借鏡。

行政院政務委員羅秉成、法務部長蔡清祥、衛福部長陳時中、中信反毒基金會董事長辜仲諒等人出席會議，透過政府與企業，共同在台推展毒品法庭精神。

我國毒品問題日趨嚴重，儘管近來查緝破獲毒品數量屢創新高，在監毒品人口攀升及再犯率卻不減反升，成了反毒之路新挑戰。

「毒品法庭暨多元處遇方案實務之研析」國際研討會，集結了政府、民間、專家、國際學者超過300人參與，辜仲諒在開幕式表示，「面對毒品問題，任何人都無法置身事外，但只對未觸毒的對象進行預防宣導是不夠的，如何協助已經身受毒害的人復歸社會，是未來要努力的方向。」

辜仲諒表示，投入慈善偏鄉工作過程中，發現許多弱勢家庭父母都有藥癮的問題，他認為，除了用慈善的角度，還要投入反毒、正面與毒品對抗，才能真正幫助到無辜的孩子脫離毒害。

有鑑於毒品再度入獄者的比率高達三分之二，大多數藥癮者都走上不斷進出監所的不歸路，因此台灣需要更多元完善的監禁和處遇制度，才能降低監獄人口，而毒品法庭就是值得借鏡的制度。

「反毒工作是持續性的奮鬥，不能有所懈怠！」羅秉成提到，目前毒品的危害對青少年更加嚴重，如何將戒毒資源有效投入青少年族群並達成抑制效果，是重中之重的工作，毒品法庭的制度，就是要把吸毒迷途少年一個個救回來。

陳時中也呼應反毒工作不光是在戒毒階段才救治，應從預防性犯罪、痛苦家庭開始救起。

蔡清祥主張結合警政、內政、衛政及矯正四個體系，共同提升社區的處遇，才能更有效替代機構內的處遇效果。

去年中信反毒基金會和法務部共同舉辦「毒品法庭暨多元處遇方案之展望」國際研討會，提出建立毒品專責法庭制度的議題；本次研討會邀請美國毒品法庭專業人士協會（National Association of Drug Court Professionals, NADCP）執行長Carson Fox、營運長Terrence Walton、以及密蘇里州資深巡迴法庭法官Christine Carpenter等五位國際專家，從美國司法、各州的毒品法庭實務執行面案例進行探討，透過毒品法庭中的跨領域經驗交流分享，幫助台灣了解毒品法庭的完整架構及實務操作。

美國專家主張，毒品法庭制度須以「司法強制力」為後盾，並與醫療、社政體系高度整合，才能更有效運用多元處遇方案，幫助毒癮者提早擺脫毒品控制，減輕監獄負擔，現行法制中，一味的執法入監，其實無助於讓入監的藥癮者回到正常的社會狀態，透過多元處遇的方式，才有更大的機會讓他們復歸社會。

中信反毒基金會秉持「教育知毒、攜手反毒」理念，投入反毒教育宣導預防工作，去年毒品法庭多元處遇研討會共同促成行政院、司法院凝聚共識，推動少年法庭優先引進毒品法庭觀念。

今年研討會從實務面導入毒品法庭的觀念、國際新興毒品的防制及規範、藥癮者的處遇模式等，透過國際視野他山之石，帶動社會觀念的翻轉。