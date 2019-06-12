離岸風場職災風險高 勞動部與英國簽署MOU

2019-06-12 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



離岸風場是綠能科技的重點發展項目之一，但離岸封場在建造、營運、維修上，容易發生墜落、物體飛落等災害。為了因應台灣離岸風力發電發展及衍生作業危害，勞動部職安署特地組團考察英國離岸風電相關機構，10日更與英國安全衛生執行署（Health and Safety Executive， HSE）共同簽署職場安全及健康資訊交流與合作備忘錄，建立合作夥伴關係，相互分享離岸風場安全衛生資訊及辦理參訪、研討會等國際性活動。

勞動部指出，英國HSE為全世界最先設置的官方職業安全衛生專責機構，為各國學習標竿，且英國離岸風電佔全球設置容量36%以上，是設置容量最多的國家，同時擁有目前世界上最大的離岸風場，這次職安署偕同台電、中鋼、沃旭能源公司、西門子歌美颯公司等離岸風場開發商及風機製造商，拜訪英國HSE，考察基礎安全訓練、風機組裝工廠、離岸風場、海事控管中心及維修中心等，借鏡其離岸風電發展經驗，保障離岸風力發電工作者作業安全，避免離岸風場施工及運維階段發生職業災害。

勞動部表示，綠能科技現為國家發展主軸之一，其中離岸風力發電為是最關鍵的發展項目，預計至114年將達5.7GW發電容量，預估可新增約2萬個就業機會，不過，因離岸風場的建造、營運、維修涉及岸邊、海上及水下等特殊環境，易發生墜落、物體飛落、倒塌、感電、被撞、溺水等災害，因此，職安署已成立離岸風電作業安全跨部會技術平台、辦理離岸風電作業安全技術交流研討會，同時參考國際標準、開發商實際施工經驗等，訂定「離岸風電海域作業安全指引」及「離岸風電事業單位提供監督檢查之必要資料參考手冊」，督促事業單位落實自主查核及風險評估。