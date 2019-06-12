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台灣能源轉型 AIT處長：美盼與台合作

2019-06-12 07:51聯合報 記者張加╱即時報導

台電奇異公司（GE）採購新燃氣機組，11日於美國國會舉行簽約儀式。與會的美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑致詞表示，美國期盼在台灣能源轉型過程中與台灣合作；台電董事長楊偉甫則說，台電已完整規畫供電需求，大量台商從中國大陸返台投資，台灣供電也沒有問題。

台電以新台幣375億元向奇異採購大潭電廠兩部機組，在赴美參與「選擇美國」投資高峰會期間，由楊偉甫、奇異燃氣部門董事長萊斯（John Rice）代表簽約；美國聯邦參議員葛理漢（Lindsey Graham）、史考特（Tim Scott）、酈英傑、我行政院政務委員鄧振中、駐美代表高碩泰等人見證。

楊偉甫會後受訪指出，目前大量台商從中國大陸返台投資，台電已對台灣電力供應系統做了準備、規畫，這兩部機組可望在2021年、2022年加入供電行列，可滿足未來台商回台後，需要增加的供電量需求。

楊偉甫表示，能源轉型是台灣政府非常重要的政策，除了增加燃氣電廠，也建置太陽能與風電，目前相當多美國公司參與轉型計畫，希望更多美商都有機會參加台灣的能源轉型計畫。

酈英傑指出，台灣正進行能源轉型，計畫大量轉為燃氣，美國期盼在轉型的過程中與台灣合作；希望奇異與台電未來能繼續合作更多計畫。

葛理漢表示，美國在經濟、軍事等方面，都與台灣站在一起，台灣是民主體制、很棒的貿易夥伴，也是很棒的軍事盟友。

萊斯受訪時說，台灣對奇異而言，一直是具戰略意義的國家；對於台灣2025非核家園計畫，萊斯表示，奇異的燃氣、再生能源部門將有更多機會，也準備好支持這項政策。

萊斯接著說，奇異的理念一直是具一系列電力選擇，讓各國家選擇，有些國家選擇核能，有些則不選核能，但奇異都準備好支持符合該國最佳利益的選擇。

美國在台協會台北辦事處處長酈英傑11日在華府表示，美方期盼在台灣能源轉型過程中與...
美國在台協會台北辦事處處長酈英傑11日在華府表示，美方期盼在台灣能源轉型過程中與台合作。華盛頓記者張加／攝影
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台電向奇異公司（GE）採購新燃氣機組，11日於美國國會舉行簽約儀式。華盛頓記者張...
台電向奇異公司（GE）採購新燃氣機組，11日於美國國會舉行簽約儀式。華盛頓記者張加／攝影
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