貿易衝突若擴大 Fed加速降息腳步

2019-06-12 07:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



美國聯準會主席鮑爾上周表達「對貨幣政策保持開放態度，必要時候可能降息」的談話，全球投資人預期聯準會極可能今年內就會有降息行動，為股市帶來激勵效應。

澳洲、印度也陸續宣布降息，顯見全球央行已經看到了經濟下行的壓力。

從總經數據來看，新公布的5月全球製造業數據幾乎都創下2012年以來最弱的表現，不管是美國、歐元區、中國三大經濟體的製造業採購經理人指數（PMI）均走低。新訂單指數不如預期，半導體出口也持續下跌。這背後的因素，都和貿易戰帶來的壓力有關。

繼美國針對中國2,000億美元商品課徵25％關稅之後，美國總統川普是否會進一步對剩餘3,000多億美元的中國大陸進口商品祭出新一波關稅，仍待觀察。

但川普意外宣布要對去年10月剛簽定美墨加協定的墨西哥，課徵進口商品關稅，雖然最終以達成協議、不課徵關稅收場，但這也代表美國隨時會動用關稅武器，作為要求其他國家妥協條件的籌碼，暗示在貿易戰場上，對中國的強硬立場似乎不會有太大幅度的鬆動。

大陸近日發表「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書，與即將公布的「不可靠實體清單」的反擊動作，顯示中美貿易衝突似有升溫跡象。

故未來一個月貿易衝突會怎麼演變堪稱關鍵，尤其預計6月底登場的G20會議，美中元首的「川習會」是否會進行，或是即使見面，雙方是否會做出什麼樣的表態更是至關重要。

前次貿易衝突在2018年12月1日川習會後決議暫緩互徵關稅而暫時化解，若此次川習會能化解緊張氣氛，或許美國會推遲課稅時點，雙方有機會重啟談判。

若川習會不成，或者見面也未能帶來轉圜餘地，美國決定全面課稅，那麼貿易戰對全球經濟的衝擊勢必擴大。如此可能會促使各國央行進一步採取寬鬆貨幣政策 ，美國聯準會降息的腳步亦可能加快，不至於等到全球經濟步入衰退才有所動作。