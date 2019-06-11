大摩揮刀砍聯詠、頎邦、世界目標價

2019-06-11 23:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



摩根士丹利繼保守看聯詠（3034）、世界營運後，最新報告基於聯詠對TV DDI釋出保守看法，再砍價聯詠、世界和頎邦三檔個股，包括聯詠目標價從189元，砍到149元，頎邦從82元降到70元，世界同步降評、由「中立」砍到「減碼」，目標價從59元降到53元。

目前大摩給聯詠的評等為「中立」，頎邦為「加碼」。

大摩表示，聯詠日前下調下半年TV和手機需求展望，反映華為風暴正在擴散，隨即在6月6日台股走跌，聯詠下跌了10%，頎邦跌2.7%，世界跌2.5%，市場已預先就主要衝擊股票做反應。

大摩進一步分析，世界是全球關鍵的DDIC晶圓廠，根據美中貿易戰的敏感度分析，之前大摩預期的基本情境和影響狀況，無太多調整需要，但市場有傳出更多砍單消息的趨勢，多數和大型面板驅動IC廠訂單有關，未來世界表現可能不如預期。

大摩也顧慮，三星擴大8吋晶圓產能，將與世界的8吋廠衝突，甚至成為拖累明年獲利的關鍵，因此再度下調財測。目前大摩對世界今、明年每股純益預估為3.2元、3.3元，並預期世界第3季展望不好，可能是股價再跌推力。

聯詠TV SoC及TV LDDI、與頎邦TV CoF產品預估占總營收比重均30%-40%，大摩認為，考量美國可能加徵大陸電視關稅，導致面板需求減少；在全球約5%-10%的電視是大陸出貨到美國，除聯詠收入將受影響外，頎邦中期業績成長表現也會從6%降到5%。