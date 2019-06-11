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政府出題 經濟部中小企業處徵求新創高手共同解題

2019-06-11 18:21聯合新聞網 台北訊

「政府出題、新創解題」是新創採購機制的重要分支。圖／經濟部中企處提供
「政府出題、新創解題」是新創採購機制的重要分支。圖／經濟部中企處提供
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繼經濟部中小企業處（經濟部中企處）去(107)年首推「新創採購」機制，主辦新創共同供應契約，協助新創業者進入政府市場，在積極推動及產業加入下，上架至政府電子採購網的產品囊括環保、照護、教育、安全等多樣科技產品及服務可供選擇，同時累積許多政府機關採用智慧化產品服務心得，淬鍊更多對於創新應用場景的想像。

為鼓勵中央及地方政府利用創新產品服務，提供新創業者市場試煉機會，以帶動我國新創事業發展，經濟部中企處推動「新創採購-政府出題、新創解題」實施計畫，委託財團法人資訊工業策進會科技法律研究所（資策會科法所）執行，期盼藉由計畫推動，促成機關與新創業者合作，使產品或服務藉由試作或小規模實證更加優化，形塑產品或服務進入政府市場所需功能規格。

「政府出題、新創解題」是新創採購機制的重要分支，借鏡歐盟市場化前期的採購（Pre-commercial procurement, PCP）機制，以及舊金山的創業家居留計畫（Startup in Residence）。透過政府依複雜度分段提出需求，邀請業者共謀解決之道，同時參與研發過程、提出改善意見，交由民間新創企業主導實驗可行解決方法，亦可協助業者藉此更了解政府需求、從事產品服務校準。雙方協作不僅可完成適用於政府情境的成果，更可深化政府與產業互動，並協助提升業者創新能耐，使產品或服務發展更臻成熟穩定。

為協助國內政府機關於行政效能、環境品質之需求，促使更多商業化產品或服務走入機關，現階段已完成今(108)年度政府出題，分別是國立海洋科技博物館的「八斗子半島東側望海巷海域環境監測」、台北市社會局的「高齡者智慧安全偵測裝置及健康管理」、新北市政府消防局的「無線電通訊暨4G整合系統」、新竹市政府的「空氣鹽度感測器」、台南市環保局的「台南市源頭減量無包裝販賣機設置」、高雄市政府的「消防人員於火場即時定位及生命徵象量測整合資訊服務」等共六道題目。隨著題目出爐，機關殷切期待各方新創高手共同加入解題行列。

本年度實施計畫自即日起至6月28日止受理解題申請，經甄選後的新創業者，可於實證期間獲得經濟部中企處的補助資源，最高可獲新台幣100萬元補助。相關申請細節請至新創採購官網https://www.spp.org.tw/spp/查詢，或電洽諮詢專線02-66072206。

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