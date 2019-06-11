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景氣趨緩加上美中貿易戰 打亂企業IPO規畫

2019-06-11 16:11經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

今年以來全球景氣趨緩，加上美中貿易戰火未歇，已對企業IPO規劃造成影響，截至今年5月底，台灣新上市上櫃掛牌家數僅18家，低於去年同期的25家。

資誠聯合會計師事務所與證交所今（11）日舉辦「推動優質企業上市座談會」，協助企業邁向優質公司治理與永續經營，吸引逾20家企業到場聆聽及討論交流。

資誠審計服務營運長梁華玲表示，根據資誠今年3月發布的《全球資本市場2030趨勢報告》，受訪企業表示，在選擇上市地點時，最重要的三個關鍵因素分別是「流動性」、「估值」及「上市成本」，這三項正是台灣資本市場較鄰近市場更為有利的優勢。

截至今年第1季，台灣證交所的成交值週轉率為17%，明顯優於香港的11%及新加坡的6%；本益比為15倍，明顯高於香港及新加坡的12倍。

資誠審計服務會計師林一帆指出，雖然全球景氣及中美貿易戰確實影響企業IPO的規劃，以致今年前五月新增掛牌家數低於去年同期，但大部分企業仍然持續評估IPO的可能性，企業的意願仍然存在，只是暫時轉為觀望。

資誠表示，IPO對企業的效益包括強化企業籌資能力、提高企業品牌知名度、吸引優秀人才、獎勵員工，並且有助於企業進行併購活動。在全球經濟走緩及中美貿易戰持續的影響下，企業比以往更迫切地需要提升競爭力，而IPO可以為企業提供有形及無形的火力支援。

從企業成長策略的角度來看，資誠創新整合公司董事盧志浩分析，企業上市將面臨投資市場不同的期望，必須兼顧成長與獲利。

盧志浩建議，企業可以善用資訊系統輔助制度與流程的落實，並且注意數位科技對於顛覆產業運作模式的可能性。除了企業自己的內部資源，上市所募集的資金也能為企業帶來更多資源與選項，可借助外部專家的力量，來強化企業的競爭力。

資誠IPO貿易戰

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