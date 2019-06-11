親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮空服釀罷工
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

初選馬拉松座談 郭台銘50分鐘罵中天轉播政見會

包圍立法會、全港大罷工 香港「反送中」612對決

影／中油銅片測試超標賠償 呼籲消費者把握最後時間

2019-06-11 16:06聯合報系攝影中心 記者曾學仁╱即時報導

中油公司油品行銷事業部執行長羅博童（左起）、副總經理黃仁弘、煉製事業部副執行長辛繼勤，下午在經濟部舉行「95無鉛汽油銅片測試超過標準理賠進度記者會」說明理賠進度，呼籲消費者把握最後時間申請理賠。

【中央社╱台北11日電】

中油針對95不合格油品事件提出賠償2倍方案。中油提醒，持發票正本的民眾須在今年6月底前申請退款，否則逾時不候。

至今已經理賠約新台幣11.4億元，且與先前預估賠償27億元仍有一段距離，中油強調，已在去年編列費用，不會影響今年營收表現。

中油去年發生95無鉛汽油不合格油品事件，若民眾曾在公布的159間加油站使用不合格的95無鉛汽油，可以到指定的112座加油站和9個營業直銷處櫃檯申請退費，可選擇電匯或是捷利卡退費，中油審查通過後，民眾可獲得2倍賠償。

中油提醒，民眾可以親送或是以郵寄方式申請理賠，也應注意退款時間，持發票正本者必須在今年6月30日申請退款，否則逾時不候。若發票有打統編，需要附上與發票上相同統編的公司發票章；持發票影本或是信用卡簽單及帳單、會員卡消費記錄、電子載具、電子票證等證明文件，則是在今年7月1日到7月31日間辦理退款。

若是出現重複申請的狀況，中油會告知民眾發票已申請過理賠，再由消費者決定後續動作，但中油會以提出發票正本者為賠償對象。

民眾若覺得車輛液位感知器相關的零件故障，可向中油提出賠償申請。中油指出，實際收件數共1977件，經第三方公正單位進行檢驗後，認定對車輛有影響的主要在油位感知器、供油幫浦和管路等，共理賠1742件。

賠償方案已上路超過8個月，中油指出，截至6月10日，理賠發票張數達34萬筆，約87萬張發票，其中，單筆最高申請理賠金額達39萬4423元。中油統計，民眾申請理賠發票金額達5.66億元，油品賠償11.32億元，車輛理賠約800萬元，中油實際理賠約11.4億元。

中油強調，事件發生後已就油品製程、工廠管理檢討改進。汽油配油時，會針對摻配料進行陶氏試驗，檢測是否有輕質含硫物質。若發現不合格，就會停止摻配，並在成品槽加強檢驗，確認全部合格後才出廠發貨；供油中心也會加強油品品質管制作業，發油前特定化驗加做銅片腐蝕測試。

中油公司油品行銷事業部執行長羅博童（左起）、副總經理黃仁弘、煉製事業部副執行長辛...
中油公司油品行銷事業部執行長羅博童（左起）、副總經理黃仁弘、煉製事業部副執行長辛繼勤，下午在經濟部舉行「95無鉛汽油銅片測試超過標準理賠進度記者會」說明理賠進度，呼籲消費者把握最後時間申請理賠。記者曾學仁／攝影
分享
中油公司油品行銷事業部執行長羅博童（左起）、副總經理黃仁弘、煉製事業部副執行長辛...
中油公司油品行銷事業部執行長羅博童（左起）、副總經理黃仁弘、煉製事業部副執行長辛繼勤，下午在經濟部舉行「95無鉛汽油銅片測試超過標準理賠進度記者會」說明理賠進度，呼籲消費者把握最後時間申請理賠。記者曾學仁／攝影
分享

理賠中油公司經濟部

相關新聞

95油品出包 中油迄今已賠逾11億元

2019-06-11 16:22

學者觀點之一：台北東區商圈為何衰退與政府對策

2019-06-11 16:55

徐旭東：韓流吹起縣市首長投資熱

2019-06-11 14:42

影／台美可望簽貿易協定？ 鄧振中：永遠樂觀

2019-06-11 12:07

貿戰拖累景氣 財部：出口反轉 Q4才看得到

2019-06-11 00:40

製造業投資額 Q1增三成

2019-06-11 00:30

出口連七黑 本月難回神

2019-06-11 00:29

5月進出口／資通視聽產品 銷美增45%

2019-06-11 00:28

5月進出口／傳產貨品買氣弱 衝擊大

2019-06-11 00:28

【即時短評】公股銀行高層走馬燈 是哪門子用人唯才

2019-06-10 20:28

財政部：核准第一銀行總經理蔡麗雪請辭

2019-06-10 19:09

一銀總經理蔡麗雪閃辭 原總經理鄭美玲確定回鍋

2019-06-10 17:39

越來越務實！新鮮人期待薪資連三年下修 盼拿31,085元

2019-06-10 16:57

4月經常性薪資4.1萬元 年增率連2月破2%

2019-06-10 16:35

5月出口連7黑 但對美、日出口齊創新高

2019-06-10 16:25

不畏美中貿易戰 Q1製造業投資年增近3成

2019-06-10 14:42

不想低薪、過勞 必須簽團協

2019-06-10 14:42

行政院核定5G行動計畫 4年投入204億

2019-06-10 14:36

上任不到三個月 傳一銀新任總座蔡麗雪請辭獲准

2019-06-10 14:07

科研人員遭中國吸納 科技部初步清查有7人

2019-06-10 13:45

台達電海英俊：目前沒有明顯影響 但市場變數仍大

2019-06-10 13:38

美中貿易戰 中菲行董座錢懷堯：東協市場是贏家

2019-06-10 12:31

新鮮人期待薪資連3年下修 打工應注意七不四要

2019-06-10 12:18

「景氣和之前沒法比」 勝悅-KY新廠下月開工拚突圍

2019-06-10 12:03

台達電董座海英俊示警 中美貿易戰黑天鵝很多

2019-06-10 12:01

11製造業鬆綁「七休一」闖關 勞動部本周會議不開了

2019-06-10 11:36

年輕人的不滿和無奈》勞保面臨破產 勞退自選法案為何14年過不了？

2019-06-05 13:42

王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進

2019-04-11 23:54

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59
看更多

熱門文章

郭台銘退休前大放送！鴻海全體加薪 平均調幅7%

2019-06-11 11:05

1400名空服員願支援 交部：長榮罷工優先疏運國內線

2019-06-10 18:02

一銀總經理蔡麗雪閃辭 原總經理鄭美玲確定回鍋

2019-06-10 17:39

「鴻海面臨歷來最大考驗」金融時報九頁報導關注郭台銘接班

2019-06-11 00:47

台達電：華為案打斷全球鏈

2019-06-11 00:50

批工會仗著不公開就說謊 長榮堅持協商開放直播

2019-06-10 22:10

新聞眼／政治凌駕專業 後遺症來了

2019-06-11 00:31

任職兩月餘…一銀老總請辭 前任再回鍋

2019-06-11 00:28

長榮罷工案／工會承諾：6月20日協商前不罷工

2019-06-10 20:39

太平洋建設創辦人章民強過世 享嵩壽100歲

2019-06-11 15:35

台股大漲新台幣卻連兩貶 匯銀主管這麼說

2019-06-10 16:57

財政部：核准第一銀行總經理蔡麗雪請辭

2019-06-10 19:09

徐旭東讚韓國瑜：當選市長後全台灣動起來！

2019-06-11 11:24

【即時短評】公股銀行高層走馬燈 是哪門子用人唯才

2019-06-10 20:28

一銀換總座 鄭美玲回鍋

2019-06-11 00:27

花蓮變垃圾山臭氣沖天 台泥想幫忙燒卻踢到鐵板？

2019-06-11 09:18

台灣金聯一年一度平價屋又來了 北市一戶918萬元

2019-06-11 11:56

基金自行質押 銀行搶開辦

2019-06-11 00:24

出口連七黑 本月難回神

2019-06-11 00:29

台商回流買商辦？興富發董座：明年大選後效益有望浮現

2019-06-10 21:10

長榮空服：20日協商前不罷工

2019-06-10 23:26

超商雙雄高價咖啡大戰 開打

2019-06-10 17:30

名家觀點／央行「一石五鳥」的策略

2019-06-11 01:55

英特爾、高通禁口令 恐拖慢5G技術發展

2019-06-11 00:49

FII閉鎖股解禁 賣壓湧現

2019-06-11 00:47

長榮罷工案 工會允20日前不罷工

2019-06-11 00:36

業配文不惹罵還上萬人按讚 全台僅二師兄一人？

2019-06-11 10:33

鄭美玲…稱職救火隊

2019-06-11 00:25

自動化部門…台達電成長引擎

2019-06-11 00:49

台幣連二貶 近一周新低

2019-06-11 00:14

分紅保單兼顧保障與紅利 適合中、長期保險規劃

2019-06-11 06:27

影／金聯平價屋新北捷運宅只要488萬元 最低1戶95萬元

2019-06-11 12:20

蘋果若轉移生產線 鴻海：有能力因應

2019-06-11 15:50

上月「匯」賺 六壽險獲利增二倍

2019-06-11 00:24

蔡總統參訪LINE台灣辦公室 LINE：加碼投資台灣30億元

2019-06-10 20:01

42名機師逾期受訓 華航：現已改善

2019-06-10 19:29

空服員工會：6月20日協商前不會罷工

2019-06-10 20:08

興富發 拚五年蓋30棟商辦

2019-06-10 23:24

台塑股東會明登場 越鋼海洋污染受害家屬跨海提告

2019-06-10 17:09

影／台美可望簽貿易協定？ 鄧振中：永遠樂觀

2019-06-11 12:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top