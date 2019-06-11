影／台美可望簽貿易協定？ 鄧振中：永遠樂觀

2019-06-11 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



對於台美洽簽雙邊貿易協定，行政院政務委員鄧振中10日在美國華府指出，「永遠抱著很大的樂觀」；他並表示，不希望兩國之間的談判，先預設某一方一定要做到什麼，才開始談判。

關於美中關稅戰對台影響，鄧振中表示，有些企業可能要重新布局，一部分生產須離開中國大陸，因為美國（對陸）加徵關稅看來無法避免；鄧振中提及，一部分台廠已移回台灣，一部分往東南亞國家，也有到美國的，如研華、英業達都決定進一步投資美國。

此外，對於美國禁華為，鄧振中指出，台灣很清楚美國的管制法規，也會告訴台灣企業界，最重要的原則是絕對不能違反美國法規。

鄧振中率領122位台灣企業代表赴美參加「選擇美國」投資高峰會，10日出席於華府舉行的台灣代表團歡迎晚宴，商務部助理部長史宜恩（Ian Steff）、美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑、駐美代表高碩泰、台積電董事長劉德音等人與會；鄧振中預期本次訪美將拜訪國會議員，也希望有機會見商務部、貿易代表署、白宮官員，就經貿情勢交換意見。

酈英傑受訪指出，台灣再次成為「選擇美國」投資高峰會的最大代表團，再次表明台灣對美台經濟關係的承諾，並展現台灣作為美國良好的經濟夥伴。

面對媒體詢問，美台今年是否重啟台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談，酈英傑僅說，無法談論這方面將會發生什麼事；鄧振中受訪時，也被問及今年是否重啟TIFA會談，鄧振中回應，溝通管道需暢通，但現在美國政府的貿易議程很滿，相信他們有意願與台灣有機會進一步討論，讓TIFA管道通暢。

至於台美是否可能洽簽雙邊投資協定（BIA）或自貿協定（FTA）？鄧振中表示，永遠抱著很大樂觀，一直覺得若美台能簽貿易協定，應該會是非常高標準的良好示範；因此我方會向美方提出此建議，也永遠會做好準備，若機會到來，希望能快點開始著手進行這項工作。