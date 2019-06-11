親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮空服釀罷工
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

百萬人「反送中」大遊行後，香港政府為何仍無動於衷？

影／台美可望簽貿易協定？ 鄧振中：永遠樂觀

2019-06-11 12:07聯合報 記者張加╱即時報導

對於台美洽簽雙邊貿易協定，行政院政務委員鄧振中10日在美國華府指出，「永遠抱著很大的樂觀」；他並表示，不希望兩國之間的談判，先預設某一方一定要做到什麼，才開始談判。

關於美中關稅戰對台影響，鄧振中表示，有些企業可能要重新布局，一部分生產須離開中國大陸，因為美國（對陸）加徵關稅看來無法避免；鄧振中提及，一部分台廠已移回台灣，一部分往東南亞國家，也有到美國的，如研華、英業達都決定進一步投資美國。

此外，對於美國禁華為，鄧振中指出，台灣很清楚美國的管制法規，也會告訴台灣企業界，最重要的原則是絕對不能違反美國法規。

鄧振中率領122位台灣企業代表赴美參加「選擇美國」投資高峰會，10日出席於華府舉行的台灣代表團歡迎晚宴，商務部助理部長史宜恩（Ian Steff）、美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑、駐美代表高碩泰、台積電董事長劉德音等人與會；鄧振中預期本次訪美將拜訪國會議員，也希望有機會見商務部、貿易代表署、白宮官員，就經貿情勢交換意見。

酈英傑受訪指出，台灣再次成為「選擇美國」投資高峰會的最大代表團，再次表明台灣對美台經濟關係的承諾，並展現台灣作為美國良好的經濟夥伴。

面對媒體詢問，美台今年是否重啟台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談，酈英傑僅說，無法談論這方面將會發生什麼事；鄧振中受訪時，也被問及今年是否重啟TIFA會談，鄧振中回應，溝通管道需暢通，但現在美國政府的貿易議程很滿，相信他們有意願與台灣有機會進一步討論，讓TIFA管道通暢。

至於台美是否可能洽簽雙邊投資協定（BIA）或自貿協定（FTA）？鄧振中表示，永遠抱著很大樂觀，一直覺得若美台能簽貿易協定，應該會是非常高標準的良好示範；因此我方會向美方提出此建議，也永遠會做好準備，若機會到來，希望能快點開始著手進行這項工作。

媒體追問，美台進行貿易談判，美方是否設下任何前提，如開放美豬、美牛？鄧振中說，不希望兩國之間的談判，先預設某一方一定要做到什麼，另一方才開始談判，我方認為，同時處理所有問題，空間、彈性更大一些。

政務委員鄧振中（前排左六）率領台灣代表團赴美參與「選擇美國」投資高峰會。華盛頓記...
政務委員鄧振中（前排左六）率領台灣代表團赴美參與「選擇美國」投資高峰會。華盛頓記者張加／攝影
分享
行政院政務委員鄧振中。華盛頓記者張加／攝影
行政院政務委員鄧振中。華盛頓記者張加／攝影
分享

相關新聞

貿戰拖累景氣 財部：出口反轉 Q4才看得到

2019-06-11 00:40

製造業投資額 Q1增三成

2019-06-11 00:30

出口連七黑 本月難回神

2019-06-11 00:29

5月進出口／資通視聽產品 銷美增45%

2019-06-11 00:28

5月進出口／傳產貨品買氣弱 衝擊大

2019-06-11 00:28

【即時短評】公股銀行高層走馬燈 是哪門子用人唯才

2019-06-10 20:28

財政部：核准第一銀行總經理蔡麗雪請辭

2019-06-10 19:09

一銀總經理蔡麗雪閃辭 原總經理鄭美玲確定回鍋

2019-06-10 17:39

越來越務實！新鮮人期待薪資連三年下修 盼拿31,085元

2019-06-10 16:57

4月經常性薪資4.1萬元 年增率連2月破2%

2019-06-10 16:35

5月出口連7黑 但對美、日出口齊創新高

2019-06-10 16:25

不畏美中貿易戰 Q1製造業投資年增近3成

2019-06-10 14:42

不想低薪、過勞 必須簽團協

2019-06-10 14:42

行政院核定5G行動計畫 4年投入204億

2019-06-10 14:36

上任不到三個月 傳一銀新任總座蔡麗雪請辭獲准

2019-06-10 14:07

科研人員遭中國吸納 科技部初步清查有7人

2019-06-10 13:45

台達電海英俊：目前沒有明顯影響 但市場變數仍大

2019-06-10 13:38

美中貿易戰 中菲行董座錢懷堯：東協市場是贏家

2019-06-10 12:31

新鮮人期待薪資連3年下修 打工應注意七不四要

2019-06-10 12:18

「景氣和之前沒法比」 勝悅-KY新廠下月開工拚突圍

2019-06-10 12:03

台達電董座海英俊示警 中美貿易戰黑天鵝很多

2019-06-10 12:01

11製造業鬆綁「七休一」闖關 勞動部本周會議不開了

2019-06-10 11:36

美中貿易戰影響營收 和大估下半年重返成長

2019-06-10 10:20

第1季製造業營收季減20.6% 結束連九季正成長

2019-06-10 09:42

止步連九紅 第1季製造業營收年減3%

2019-06-10 09:37

年輕人的不滿和無奈》勞保面臨破產 勞退自選法案為何14年過不了？

2019-06-05 13:42

王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進

2019-04-11 23:54

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59
看更多

熱門文章

上任不到三個月 傳一銀新任總座蔡麗雪請辭獲准

2019-06-10 14:07

FT：為什麼鴻海面臨歷來最大、攸關存續的挑戰

2019-06-10 15:07

郭台銘退休前大放送！鴻海全體加薪 平均調幅7%

2019-06-11 11:05

1400名空服員願支援 交部：長榮罷工優先疏運國內線

2019-06-10 18:02

一銀總經理蔡麗雪閃辭 原總經理鄭美玲確定回鍋

2019-06-10 17:39

誰這麼厲害？玩弄了張忠謀還讓他佩服不已

2019-06-10 15:23

「鴻海面臨歷來最大考驗」金融時報九頁報導關注郭台銘接班

2019-06-11 00:47

批工會仗著不公開就說謊 長榮堅持協商開放直播

2019-06-10 22:10

任職兩月餘…一銀老總請辭 前任再回鍋

2019-06-11 00:28

新聞眼／政治凌駕專業 後遺症來了

2019-06-11 00:31

台股大漲新台幣卻連兩貶 匯銀主管這麼說

2019-06-10 16:57

長榮罷工案／工會承諾：6月20日協商前不罷工

2019-06-10 20:39

台達電：華為案打斷全球鏈

2019-06-11 00:50

財政部：核准第一銀行總經理蔡麗雪請辭

2019-06-10 19:09

【即時短評】公股銀行高層走馬燈 是哪門子用人唯才

2019-06-10 20:28

這個投資商品價格飆高 投資專家建議：趕緊獲利了結

2019-06-10 16:43

郭台銘：G20恐仍簽不成中美貿易協定 政府有何措施？

2019-06-10 12:42

長榮醞釀罷工／旅客焦慮症發作「我的假期怎麼辦！」

2019-06-10 14:42

一銀換總座 鄭美玲回鍋

2019-06-11 00:27

冷眼集／推動預告罷工 給消費者一點緩衝期吧

2019-06-10 14:42

徐旭東讚韓國瑜：當選市長後全台灣動起來！

2019-06-11 11:24

調軍機支援長榮 桃空職工批交通部「把工會推向罷工」

2019-06-10 14:42

花蓮變垃圾山臭氣沖天 台泥想幫忙燒卻踢到鐵板？

2019-06-11 09:18

基金自行質押 銀行搶開辦

2019-06-11 00:24

台商回流買商辦？興富發董座：明年大選後效益有望浮現

2019-06-10 21:10

出口連七黑 本月難回神

2019-06-11 00:29

超商雙雄高價咖啡大戰 開打

2019-06-10 17:30

看人臉6秒就可測心跳血壓 交大研發獲聯發科投資

2019-06-10 14:40

名家觀點／央行「一石五鳥」的策略

2019-06-11 01:55

FII閉鎖股解禁 賣壓湧現

2019-06-11 00:47

英特爾、高通禁口令 恐拖慢5G技術發展

2019-06-11 00:49

長榮空服：20日協商前不罷工

2019-06-10 23:26

興富發股利採季季配 潤隆擬跟進

2019-06-10 14:30

鄭美玲…稱職救火隊

2019-06-11 00:25

超商咖啡豆大戰 小七升級、全家年底全面導入單品豆

2019-06-10 13:40

台積電5月營收突破800億元 今年新高

2019-06-10 14:41

科研人員遭中國吸納 科技部初步清查有7人

2019-06-10 13:45

長榮罷工案 工會允20日前不罷工

2019-06-11 00:36

業配文不惹罵還上萬人按讚 全台僅二師兄一人？

2019-06-11 10:33

義隆電每股配發5元現金 估第2季業績逼近高標

2019-06-10 13:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top