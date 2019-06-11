證交所赴泰國招商 台商回響熱

2019-06-11 11:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



響應新南向政策，台灣證券交易所10日攜手第一金證券、安永聯合會計師事務所共同辦理「前進台灣資本市場說明會」，吸引70位企業代表出席，展現對台灣資本市場的興趣，回響也相當熱烈。

證交所表示，泰國為我國重要貿易夥伴，更是許多台商聚集的新南向國家，為此證交所加強拓展泰國交流，去年曾二度前往泰國招商，今年於昨（10）日再赴曼谷辦理資本市場說明會。

證交所副總經理陳麗卿表示，企業上市是一個過程，永續經營才是目的，證交所推動公司上市之際，也期望藉由上市過程能，讓企業重新做總體檢，進而改善資本結構、內部控制，及提升法遵意識等，體質更健全，才有機會吸引投資人。

台灣資本市場資訊透明度高，提供投資人零距離面對外國返台上市公司的機會，也有助廣大民眾進一步理解公司的經營價值。

截至6月10日，集中市場已有74家第一上市公司返台掛牌，2018年全年週轉率有247.84%，本益比15~19倍左右，比整體大盤表現突出。

其中三家為泰國返台上市公司，包括泰鼎-KY、JPP-KY及日成-KY。泰國也是新南向國家中返台上市最多地區（與越南相當），證交所預期，不久將有更多泰國台商有興趣回台上市。

證交所表示，近期美中貿易摩擦加劇，東協國家的地位更具重要性，泰國是製造業重鎮，為使當地台商能在日益競爭的環境保有戰略優勢，證交所除透過資本市場力量，協助台商把握機會發展，也在此行邀請工研院共赴泰國，希望能以台灣的研發能量，作為台商打國際盃的靠山。