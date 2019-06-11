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大量5月營收1.6億元 年減55 %

2019-06-11 06:52經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

大量（ 3167 ）公布年5月合併營收1.6億元， 年減55 %；累計 1-5月合併營收7.82億元，年減53%。

大量科技去年營運表現傑出，稅後純益4.34億元，每股稅後純益5.42元，創近11年來新高。

營收

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