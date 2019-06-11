貿戰拖累景氣 財部：出口反轉 Q4才看得到

2019-06-11 00:40 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／台北報導



美中貿易戰升溫拖累全球景氣，我5月出口較去年同期衰退。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

美中貿易戰升溫拖累全球景氣，影響終端需求能見度，農工原物料價格回軟，加上基期偏高，使五月出口較去年同期衰退百分之四點八、連七黑。財政部統計處長蔡美娜表示，出口前景渾沌不明，預期六月出口仍會衰退，減幅在百分之二至四點五之間，「出口反轉要到第四季才看得到」。

財政部昨天公布，五月出口二二七點二億美元，進口因國際原物料價格下跌及廠商備料需求轉趨保守影響，規模值降為二三二點二億美元，年減百分之五點九。累計前五月出進口較去年同期分別衰退百分之四點二及一點二。

值得注意的是，蔡美娜指出，受貿易戰牽動，我對美國出口維持獨強局面，五月出口三九點四億美元，創新高，年增百分之八點六，為連卅二個月正成長，創史上最長成長周期。對中國大陸及香港及東協是連續七個月下降，只是減幅沒有再擴大。

在「中消美長」之下，我對中國大陸及香港出口占比連五月低於四成，累計前五月占比創近十三年來次低水準，對美出口占比則創近十三年來新高。

觀察五月出口貨品，蔡美娜表示，傳產貨類買氣明顯弱化，也是壓抑五月出口表現主要因素；減幅較大的是基本金屬及其製品，年減幅度超過兩成；其次是化學品及塑橡膠及其製品，上述三貨類年增率都創三年多以來最大減幅，主要反映國際景氣趨緩，海外需求觀望，使出口價格急速下滑。

五月電子零組件止跌回升，終止連三個月下滑，出口值創歷年同月新高。蔡美娜說，主因中國大陸與香港及新加坡需求回升，前者不排除是因陸廠華為因應美國防堵而提前備料，後者可能是因大廠美光增加對新加坡投資。

蔡美娜指出，受到產能回流及轉單效應影響，五月資通與視聽產品再創新高，年增近兩成三。機械出口則因中國大陸需求凍結，出口減幅超過兩成二，創十三年來次低紀錄。

美國防堵華為對我國出口有何影響？蔡美娜表示，華為手機銷量是全球第二大，僅次於三星，若華為銷量減低，難免會影響供應鏈廠商，但若華為下修其他品牌就會補上，相關供應鏈廠商就會受惠，所以影響難以預料。