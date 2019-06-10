廠商調薪明顯 4月經常性薪資41,767元

2019-06-10 19:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



主計總處今（10）公布4月薪資概況，全體受雇員工經常性薪資平均為41,767元，年增2.59%，近五個月最高增幅，主因廠商調薪狀況明顯，但1至4月「非經常性薪資」卻年減0.18%，顯示景氣擴張力道趨緩。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨說明，根據5月的事業人力雇用調查，顯示今年已經調薪、或有計畫調薪的廠商占了31.7%，比去年的狀況來的更好，因此推升經常性薪資的增幅，與景氣的關聯較為薄弱。

潘寧馨說，4月經常性薪資年增2.59%，為近五個月最高增幅，也是近19年同期最高，部分反映了政府在今年調升基本工資至23,100元，部分低於基本薪資的廠商因此調升，另外，廠商也會考量同業的薪資水準、員工個人表現、留才、激勵士氣等因素，不見得是隨景氣波動。

潘寧馨表示，總薪資部分，金融保險業、用水供應及汙染整治業、出版影音及資通訊服務業，部分大廠於4月發放績效獎金及員工分紅、紅利等，使得加計獎金及加班費等非經常性薪資的「總薪資」為47,868元，年增3.97%。

值得注意的是，雖然部分大廠發放紅利使得4月的非經常性薪資，年增14.57%相當顯著，但今年1至4月「非經常性薪資」卻是近三年來的首度負成長，年減0.18%，潘寧馨說，這部分反映的是，去年底以來景氣擴張力道的縮減，使得廠商發放績效獎金的態度轉趨保守。

若考量物價因素，今年1至4月的「實質性經常性薪資」平均為40,774元，仍然不及15年前的水準，2004年同期的實質性經常性薪資平均為40,889元薪資成長幅度仍還沒趕上物價攀升的速度。

主計總處說明，「薪資」指的是廠商支付員工的工作報酬，包括本薪、按月津貼等俗稱月薪的經常性薪資，以及年終獎金、年節獎金、紅利、績效獎金和加班費等非經常性薪資，二者加計為總薪資，計入物價影響後的數據就是「實質」薪資。