美中貿易戰影響 台灣機械前五月出口衰退6.2%

2019-06-10 19:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



台灣機械公會今（10）日表示，受到美中貿易戰火延燒影響，台灣機械今年前五月出口累計105.3億美元，較去年同期衰退6.2%；若依新台幣計價為3,250億元，亦較去年同期衰退1.7%。

值得注意的是，5月單月出口22.1億美元，較去年同期衰退12.8%，折合新台幣為686億元，亦較去年同期衰退9.3%；前五月平均每月出口21億美元，與去年上半年平均每月出口22.8億美元差距持續拉大，顯示出口面臨嚴峻挑戰。

就出口市場來看，前五月出口美國成長7%、日本成長3.5%、越南成長1%、德國成長0.3%、俄羅斯成長26%；然而最大的出口市場中國大陸，前五月出口竟衰退10%、韓國衰退20%、歐洲衰退8%、印度衰退2.9%、印尼衰退22%、土耳其也衰退13%。機械公會進一步分析，1至5月出口較去年同期減少7億美元，其中減少代表國家，中國大陸占52%，香港占13%，歐洲占18%，東協佔17%。

情況較好的是，1至5月由於新台幣對美元貶值，如依新台幣計算，則衰退1.7%，匯差增加了4%以上；另外，如依產品類別分析，今年前五月工具機出口13.2億美元，較去年同期衰退9.7%；電子機械出口16.2億美元，衰退4.5%；特殊功能機械出口5.24億美元，衰退15.2%；塑橡膠機械出口3.96億美元，衰退19%；紡織機械出口3.56億美元，衰退17%。

機械公會理事長柯拔希表示，業界正在接第3季訂單，但值得擔憂的是新台幣對美元，相對日圓、韓元、歐元對美元仍是強勢貨幣。新台幣在國際貿易方面，仍屬較強勢貨幣，新台幣的升值已經吃掉了業者利益。