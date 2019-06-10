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越來越務實！新鮮人期待薪資連三年下修 盼拿31,085元

2019-06-10 16:57經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

人力銀行指出，大學畢業新鮮人對第一份正職工作的薪資期待值已經連續三年下修。 本報...
人力銀行指出，大學畢業新鮮人對第一份正職工作的薪資期待值已經連續三年下修。 本報資料照片
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人力銀行指出，大學畢業新鮮人對第一份正職工作的薪資期待值已經連續三年下修，更趨務實，入行薪資盼31,085元，其中，數理人才的期待較高，起薪盼拿40K，運動學群28,221元很滿足。

第一份正職工作的薪資期待值，有近二成四的新鮮人盼能拿到27,501到30,000元之間，另外有二成期待起薪是落在25,001-27,500元。

值得注意的是，自2016年起新鮮人期待薪資從32,609元連續三年下修至31,085元，說明今年畢業生有感受到就業市場氛圍，薪資要求更趨務實。

若從學群交叉分析，以「數理化學群」畢業生的期待起薪最高（40,909元），其次則是「醫藥衛生學群」（34,486元）、「工程學群」（33,667元），而期待最低的學群則是「遊憩與運動學群」（28,221元）。

為了解應屆畢業生就業規劃，1111人力銀行公布「2019新鮮人求職現況」調查人才流向，畢業即投入職場比例達八成四，年減8.1，有6%選擇升學或考公職，顯示就業信心不如往年，且新鮮人自評待業期67天，也較去年遞延一個月。

1111人力銀行調查顯示，今年畢業生的就業信心不如往年，有計畫畢業立即投入就業市場的應屆新鮮人達84.3%，和去年同期92.4%相比，進入職場的比例年減8.1%，另有6%畢業生選擇繼續升學或考公職。

在準備投入職場的畢業生當中，有11.5%有把握在畢業前即可找到工作，而畢業後一個月內可順利上工則占14.8%（去年為57.73%），平均來看，有意投入職場的畢業生預計67天（2.2個月）可以找到工作，和去年的36天相較，遞延31天，更有36.8%坦言「沒有把握何時能找到」。

就產業別觀察，新鮮人最想投入的產業是「資訊／科技」（30.7%）、「傳產／製造」（26.7%）及「民生／服務」（22.2%）；最想從事的職務為「行政後勤」（29.6%）、「生產製程」（13.1%）及「操作技術」（12.5%）。

根據1111人力銀行資料庫顯示，5月歡迎新鮮人（指廠商徵才條件為工作經驗不拘或無經驗可）的全職工作機會數有近40萬筆，和去年相去不遠。

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